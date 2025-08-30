به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که تل آویو دستور داده تا اطلاع ثانوی هیچ اطلاعاتی در خصوص موضوع ناپدید شدن چهار نظامی صهیونیست در عملیات غزه منتشر نشود.

این رسانه‌ها گزارش دادند که صدای یک نظامی صهیونیست از محلی که چهار نظامی مذکور ناپدید شدند به گوش رسیده و هنوز مشخص نیست که این اقدام یک عملیات فریب از سوی نیروهای مقاومت نباشد.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی پروتکل هانیبال را در جریان عملیات‌های رزمندگان مقاومت در نوار غزه و حمله به محله الزیتون اجرا می‌کند.

گفتنی است که از سال ۱۹۸۶ و بعد از اینکه چند نظامی صهیونیست توسط حزب‌الله لبنان اسیر شدند پروتکل هانیبال برای جلوگیری از اسیر شدن نظامیان کلید خورد و عملیاتی شد.

طبق این دستورالعمل ارتش رژیم صهیونیستی وظیفه دارد تا از ربوده شدن نیروهای نظامی جلوگیری کند، در واقع دستورالعمل هانیبال یعنی «سرباز خودی را به هر نحو شده از بین ببر تا اسیر نشود». گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست توسط نیروهای خودی نیز تایید شده است.

صهیونیست‌ها برای نامگذاری این پروتکل از ماجرای تاریخی ژنرال کارتاژی «هانیبال» استفاده کردند. هانیبال بارسا برای جلوگیری از اسارت توسط سربازان رومی با خوردن سم خودکشی کرد.