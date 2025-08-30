سه هزار و ۸۵۶فرصت شغلی نویدبخش تحول اقتصادی برای مددجویان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحهای مشاغل خانگی و خوداشتغالی در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت، اظهار کرد: هدف اصلی این طرحها، مشارکت مددجویان در بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها و ارتقای سطح زندگی آنان است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی همچنین از ایجاد سه هزار و ۸۵۶ فرصت شغلی برای نیازمندان استان در طی یکسال گذشته خبر داد و افزود: در این مسیر، بیش از ۵۳۷ میلیارد تومان از منابع امدادی و بانکی به مددجویان پرداخت شده است تا بتوانند کسب و کارهای کوچک و خانگی خود را راهاندازی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کنار ارائه تسهیلات مالی گفت: توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت، یکی از مهمترین رویکردهای این نهاد است و به همین منظور، توجه ویژهای به آموزش مهارتهای فنی و حرفهای شده است.
عرب ادامه داد: در طی یکسال گذشته، بیش از ۳۳۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در دورههای آموزشی مختلف شرکت کرده و مهارتهای لازم را فرا گرفتهاند تا بتوانند در بازار کار موفقتر عمل کنند.
وی با ابراز امیدواری از ادامه روند مثبت ایجاد اشتغال برای نیازمندان استان، از همکاری دستگاههای مختلف و بانکها برای توسعه طرحهای اشتغالزایی قدردانی کرد و افزود: کمیته امداد خراسانجنوبی همچنان متعهد به حمایت همهجانبه از مددجویان و کمک به خودکفایی آنان است.
