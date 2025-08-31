  1. استانها
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

در خراسان‌جنوبی طی ایام محرم و صفر انجام شد؛

توزیع ۶۰۰ هزار پرس غذای گرم و ۷ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان

بیرجند- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام (ره) خراسان‌جنوبی از توزیع ۶۰۹ هزار پرس غذای گرم و بیش از هفت هزار بسته معیشتی در قالب «طرح اطعام حسینی» طی ماه‌های محرم و صفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم لطفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۶۰۹ هزار پرس غذای گرم و بیش از هفت هزار و ۴۰۰ بسته معیشتی در قالب «طرح اطعام حسینی» طی ماه‌های محرم و صفر بین نیازمندان توزیع شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با اشاره به فعالیت ۱۴۲ آشپزخانه فعال در سطح استان، گفت: این طرح با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ نوعدوستی اجرا شد.

وی افزود: ارزش ریالی بسته‌های معیشتی توزیع‌شده بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ارزش غذایی گرم توزیع‌شده حدود ۶۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

