توزیع ۶۰۰ هزار پرس غذای گرم و ۷ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم لطفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۶۰۹ هزار پرس غذای گرم و بیش از هفت هزار و ۴۰۰ بسته معیشتی در قالب «طرح اطعام حسینی» طی ماههای محرم و صفر بین نیازمندان توزیع شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با اشاره به فعالیت ۱۴۲ آشپزخانه فعال در سطح استان، گفت: این طرح با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و ترویج فرهنگ نوعدوستی اجرا شد.
وی افزود: ارزش ریالی بستههای معیشتی توزیعشده بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ارزش غذایی گرم توزیعشده حدود ۶۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
