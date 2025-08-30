برگزاری اردوهای آموزشی و زیارتی توسط کمیته امداد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلامی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران، گفت: سومین دوره اردوی زیارتی آموزشی دختران تحت حمایت کمیته امداد، عصر روز جمعه با اعزام ۳۵ نفر به مشهد مقدس آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اردو با هدف تقویت بنیه معنوی و فرهنگی دانش آموزان طراحی شده و شامل برنامه‌های زیارتی، آموزشی و فرهنگی است.

سلامی در ادامه به برگزاری اردوی هوشمند تابستانی برای پسران اشاره کرد و گفت: این اردو با حضور ۱۰۰ نفر از پسران تحت حمایت که در سال تحصیلی جدید در آزمون‌های مدارس سمپاد و نمونه دولتی شرکت خواهند کرد، در اردوگاه فشم برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اردوی دو روزه با هدف تقویت بنیه علمی و آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان برای موفقیت در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی طراحی شده است.