برگزاری اردوهای آموزشی و زیارتی توسط کمیته امداد استان تهران

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران، از آغاز سومین دوره اردوی زیارتی آموزشی افراد تحت حمایت این کمیته به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلامی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران، گفت: سومین دوره اردوی زیارتی آموزشی دختران تحت حمایت کمیته امداد، عصر روز جمعه با اعزام ۳۵ نفر به مشهد مقدس آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اردو با هدف تقویت بنیه معنوی و فرهنگی دانش آموزان طراحی شده و شامل برنامه‌های زیارتی، آموزشی و فرهنگی است.

سلامی در ادامه به برگزاری اردوی هوشمند تابستانی برای پسران اشاره کرد و گفت: این اردو با حضور ۱۰۰ نفر از پسران تحت حمایت که در سال تحصیلی جدید در آزمون‌های مدارس سمپاد و نمونه دولتی شرکت خواهند کرد، در اردوگاه فشم برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اردوی دو روزه با هدف تقویت بنیه علمی و آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان برای موفقیت در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی طراحی شده است.

