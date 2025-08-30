  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

سقفی برای محرومین؛ هزینه‌کرد ۶۰ میلیارد تومانی در خراسان جنوبی

سقفی برای محرومین؛ هزینه‌کرد ۶۰ میلیارد تومانی در خراسان جنوبی

بیرجند-مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان‌جنوبی گفت: طی یک سال گذشته، ۳۵ میلیارد تومان برای ساخت مسکن روستایی و شهری و ۲۵ میلیارد تومان برای تأمین فضاهای جانبی منازل مددجویان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی، محمد عرب با تأکید بر اینکه تأمین مسکن مناسب و ایمن برای اقشار کم‌درآمد یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد حمایتی است، گفت: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته است.

عرب با تأکید بر اهمیت تأمین فضاهای جانبی منازل مددجویان اظهار کرد: کمک به احداث فضاهایی نظیر آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و گازکشی و تعمیرات مسکن نیز در دستور کار قرار دارد و طی یک سال گذشته، برای دو هزار و ۵۰ واحد مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان هزینه شده است.

وی همچنین بیان کرد که کمیته امداد تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، مشارکت نهادهای حاکمیتی و منابع داخلی، کیفیت زندگی مددجویان را ارتقا دهد و توجه به مسکن محرومان نه تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی است، بلکه پایه‌ای برای خروج از فقر و حرکت به سوی توانمندسازی پایدار به شمار می‌رود.

وی همچنین به روش‌های کمک خیران نیک‌اندیش برای ساخت مسکن محرومان اشاره کرد و افزود: نیکوکاران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری از طریق کافه‌بازار، یا مراجعه به مراکز امداد در سراسر استان، این نهاد را در ارائه خدمات گسترده‌تر در زمینه مسکن محرومان یاری کنند.

کد خبر 6574686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها