به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی، محمد عرب با تأکید بر اینکه تأمین مسکن مناسب و ایمن برای اقشار کمدرآمد یکی از اولویتهای اصلی این نهاد حمایتی است، گفت: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته است.
عرب با تأکید بر اهمیت تأمین فضاهای جانبی منازل مددجویان اظهار کرد: کمک به احداث فضاهایی نظیر آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و گازکشی و تعمیرات مسکن نیز در دستور کار قرار دارد و طی یک سال گذشته، برای دو هزار و ۵۰ واحد مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان هزینه شده است.
وی همچنین بیان کرد که کمیته امداد تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت خیران، مشارکت نهادهای حاکمیتی و منابع داخلی، کیفیت زندگی مددجویان را ارتقا دهد و توجه به مسکن محرومان نه تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی است، بلکه پایهای برای خروج از فقر و حرکت به سوی توانمندسازی پایدار به شمار میرود.
وی همچنین به روشهای کمک خیران نیکاندیش برای ساخت مسکن محرومان اشاره کرد و افزود: نیکوکاران میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری از طریق کافهبازار، یا مراجعه به مراکز امداد در سراسر استان، این نهاد را در ارائه خدمات گستردهتر در زمینه مسکن محرومان یاری کنند.
