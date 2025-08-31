به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری الرساله مدعی شد که اسامی تعدادی از وزرای یمن که در جریان حمله رژیم صهیونیستی علیه صنعا طی روز پنجشنبه گذشته به شهادت رسیده‌اند منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، سمیر محمد أحمد باجعاله وزیر امور اجتماعی، رضوان علی علی الرباعی وزیر کشاورزی، معین هاشم أحمد المحاقری وزیر اقتصاد، مجاهد أحمد عبدالله علی وزیر دادگستری، هاشم شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، حسن الصعدی وزیر آموزش و پرورش، جمال أحمد علی عامر وزیر خارجه و عبدالمجید المرتضی معاون وزیر کشور در این حمله به شهادت رسیده‌اند.

همچنین احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیده است.

روسیا الیوم نیز به نقل از یک منبع نزدیک به جنبش انصارالله نوشت که شهادت وزیر اطلاع رسانی، وزیر خارجه و وزیر امور اجتماعی تأیید شده است.