رئیس ستاد مشترک ارتش یمن: اسرائیل درهای جهنم را به روی خود گشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرلشگر محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد مشترک ارتش یمن گفت که دشمن صهیونیستی با به شهادت رساندن نخست وزیر و وزرا در صنعا، دروازه‌های جهنم را به روی خود گشوده است.

وی افزود: پاسخ ما سخت و دردناک خواهد بود و گزینه‌های استراتژیک مؤثر و تأثیرگذاری در آن گنجانده خواهد شد.

رئیس ستاد کل ارتش یمن تصریح کرد: به رهبری و مردم یمن اطمینان می‌دهیم که این جنایت هولناک ما را از موضع قاطعمان در حمایت از برادرانمان در غزه و فلسطین باز نخواهد داشت و ما به توسعه قابلیت‌های نظامی استراتژیک خود، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، ادامه می‌دهیم.

الغماری خطاب به مردم یمن گفت: به زودی خواهید دید آنچه را که قلب‌هایتان را التیام می‌بخشد.

در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن، جمال عامر وزیر خارجه، هاشم شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، علی سیف وزیر نیرو، محمد حسن المدانی وزیر اداره داخلی، مجاهد احمد عبدالله وزیر دادگستری، محمد عیاش قحیم وزیر حمل و نقل و محمد المولد وزیر ورزش این کشور به شهادت رسیده‌اند.

همچنین احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیده است.