به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان نویسنده و روزنامهنگار فلسطینی و سردبیر روزنامه الکترونیکی رأی الیوم در گفتگو با شبکه «المسیره» گفت که جنایات دشمن صهیونیستی علیه مردم یمن، اعتراف آشکار به درد بزرگ ناشی از عملیاتهای یمن است که دشمن صهیونیستی را شوکه کرده و جهان را غافلگیر ساخته است.
عطوان، فداکاریهای مردم یمن را مایه افتخار و سربلندی برای همه ملتهای عربی و اسلامی دانست و گفت که جنایت حمله به اعضای هیئت دولت یمن اوج بزدلی و پستی بود و این عادت صهیونیستها است که دست به چنین اقداماتی بزنند. آنها این کار را در ایران و لبنان انجام دادند و اکنون در یمن انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه یمن در دفاع از امت و کرامت، مقدسات و شرافت آن، این شهدا را تقدیم کرده است، از اینکه حکام عرب درکی از این واقعه ندارند و تریلیونها دلار به ترامپ برای جنگ علیه یمن و فلسطین میدهند، ابراز تأسف کرد. این تحلیلگر ارشد منطقهای ادامه داد: یمن پیروز خواهد شد و فلسطین پیروز خواهد شد و مقاومت نقشههای خاورمیانه را بازنویسی خواهد کرد.
وی گفت که اقدام دشمن صهیونیستی در کشتار غیرنظامیان یمنی به این دلیل است که از حملات قهرمانانه یمن که امنیت و ثبات آن را متزلزل کرده و خسارات گسترده اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره به آن وارد کرده، بسیار دردمند است. عطوان گفت:موشکی که با کلاهک جنگی جدا شونده به یافا اصابت کرد و خسارات زیادی به دشمن وارد آورد، امری دردناک بود و دشمن را شوکه کرد. دشمن انتظار نداشت این موشک با دقت به هدف خود برسد. در آینده نیز غافلگیری های بیشتری از سوی یمن در انتظار اشغالگران خواهد بود.
عبدالباری عطوان افزود که عملیات اخیر یمن با موشک شکافنده مافوق صوت، خسارات انسانی و مادی زیادی را برای دشمن به جای گذاشت و سیستمهای دفاع هوایی آمریکایی و اسرائیلی که هزینه بالایی دارند را دچار فرسایش کرد. عطوان در ادامه سخنان خود گفت: دو میلیارد مسلمان مدیون یمن هستند که در برابر دشمن صهیونیستی و پروژه استعماری آن ایستادگی کرده است. البته دولتهای دستنشانده، مطیع و مزدور صهیونیستها هستند و هیچ نقشی در قبال جنایات نسلکشی ایفا نکردهاند.
وی افزود که یمن همه کشورهای عربی و اسلامی را شرمنده کرد؛ زیرا تنها کشوری بود که به مدت ۲۲ ماه مقاومت کرد و با دشمن صهیونیستی جنگید و با وجود اینکه مورد تجاوزات آمریکایی، بریتانیایی و صهیونیستی قرار گرفت، از مردم فلسطین حمایت کرد. عطوان خاطرنشان کرد که همه مردم فلسطین از موضع یمن و فداکاریهای یمنیها که از مسئولیت خود شانه خالی نکردند، قدردانی میکنند. همه مردم در تمام شهرهای اشغالی فلسطین، عظمت موضع یمنیها را که از جنایات بزدلانه صهیونیستی نمیترسند، احساس میکنند.
عطوان تصریح کرد که یمن با موشکهای خود دنیا را غافلگیر کرده است و این غافلگیری، رژیم صهیونیستی را از ریشه متزلزل کرده است. یمن ثابت کرده است که یک کشور بزرگ در دفاع از توانمندیها، آبرو و شرافت امت اسلامی است. وی پیشبینی کرد که یمن غافلگیریهایی خواهد داشت که رژیم صهیونیستی و حامیان آن را متزلزل خواهد کرد.
عطوان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بزرگترین خطر خود را در یمن می بیند، ابراز داشت که یمن موشکها و تجهیزات نظامی خود را میسازد و نظامیان و غیرنظامیان آن از شجاعت بالایی برخوردارند و در مواضع شرافتمندانه خود پابرجا هستند. وی تاکید کرد: یمن دشمن صهیونیستی را شکست خواهد داد و پروژه صهیونیستی را از ریشه نابود خواهد کرد زیرا از توانمندی های بسیاری برخوردار است.
