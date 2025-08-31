پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور تازه‌ترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی دمای هوا را بر اساس مدل‌های احتمالاتی منتشر کرد. این نقشه‌ها بازه زمانی نیمه دوم شهریور تا نیمه اول بهمن ماه ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرند و از روند فصلی دمای یک الی ۲ درجه‌ای فراتر از نرمال در بخش عمده‌ای از کشور حکایت دارند.

پیش‌بینی فصلی دما بدین شرح زیر است؛

نیمه شهریور تا نیمه مهر (سپتامبر): میانگین دمای هوا در شمال شرق، استان‌های ساحلی خزر، دامنه جنوبی کوه‌های البرز، استان اردبیل، جنوب شرق، جنوب و بخش‌هایی از نوار غربی کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق نیم تا یک درجه بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر): میانگین دمای هوا در شمال غرب، زاگرس شمالی تا جنوبی و برخی مناطق جنوب کشور بین نیم تا یک درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال برآورد می‌شود.

نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر): انتظار می‌رود میانگین دما در بخش‌هایی از نوار شرق و مرکز کشور در محدوده نرمال، در غرب و جنوب غرب ۱ تا ۲ درجه و در سایر مناطق نیم تا یک درجه بیش از نرمال باشد.

نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر): میانگین دما در جنوب و جنوب شرق نیم تا یک درجه و در سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه فراتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. طبق این گزارش، بیشترین افزایش دما طی این دوره پنج ماهه در این بازه رخ خواهد داد.

نیمه دی تا نیمه بهمن (ژانویه ۲۰۲۶): میانگین دما در نیمه شرقی کشور و سواحل خزر در محدوده نرمال، در غرب، بخش محدودی از شمال غرب و استان‌های مجاور زاگرس شمالی و مرکزی ۱ تا ۲ درجه و در سایر مناطق نیم تا یک درجه فراتر از نرمال مورد انتظار است.

همچنین پژوهشگاه هواشناسی اعلام کرد که افزایش دما در امتداد زاگرس در نیمه اول زمستان سبب افزایش تراز دمای صفر درجه و کاهش سهم بارش برف خواهد شد که تغذیه آب‌های زیرسطحی در این مناطق را محدود می‌کند.