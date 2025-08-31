به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش پیش‌بینی سه‌روزه گردوخاک در ایران و کشورهای همسایه، بر مبنای خروجی مدل WRF-CHEM پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور برای بازه زمانی ۹ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

بر اساس این گزارش، امروز (یکشنبه، ۹ شهریور) وقوع گردوخاک در شمال مصر، شرق سودان، شرق و غرب عربستان، جنوب عمان، شرق یمن، عراق، سوریه، جنوب امارات، کویت، جنوب، شرق و غرب ایران، غرب پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، غرب قزاقستان و غرب چین پیش‌بینی شده است.

در این روز در ایران استان‌های ایلام، جنوب کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، غرب فارس، غرب و شرق هرمزگان، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی خراسان جنوبی و رضوی درگیر پدیده گردوخاک با شدت‌های متفاوت خواهند بود.

برای روز دوشنبه (۱۰ شهریور)، گردوخاک بخش وسیعی از مصر، عربستان، جنوب عمان، جنوب یمن، عراق، سوریه، جنوب امارات، قطر، کویت، غرب و شرق ایران، نیمه غربی پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، غرب قزاقستان و غرب چین را فرا خواهد گرفت. همچنین دریای خزر و خلیج فارس نیز تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرند.

در این روز در ایران گردوخاک استان‌های ایلام، خوزستان، غرب کرمانشاه، بوشهر، غرب فارس، شرق هرمزگان، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و شرق گلستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین، روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور) وقوع گردوخاک در کشورهای مصر، مرکز سودان، بخش وسیعی از عربستان، عراق، سوریه، امارات، قطر، کویت، عمان، یمن، شرق، غرب و جنوب ایران، نیمه غربی پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، جنوب و غرب قزاقستان و غرب چین و نیز در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان پیش‌بینی شده است.

براساس این گزارش در این روز در ایران استان‌های ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، غرب فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان، نیمه شرقی خراسان جنوبی و رضوی، مازندران، گیلان و جنوب سمنان شاهد گردوخاک با شدت‌های مختلف خواهند بود.