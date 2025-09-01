به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در برخی مناطق استان‌های مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود. در بعضی ساعات نیز وزش باد همراه با گردوخاک موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.

در نواحی مرزی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان نیز وزش باد شدید و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارش پراکنده در شرق مازندران ادامه خواهد داشت و پنجشنبه در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین مناطقی از اردبیل و گیلان، افزایش ابر، رگبار خفیف باران و رعد و برق رخ خواهد داد.

جمعه نیز با گذر موج کم‌دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور، در اردبیل، سواحل شمالی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی، رگبار خفیف باران، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است طی پنج روز آینده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شکل‌گیری ابرهای همرفتی موجب رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق در جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان خواهد شد. همچنین در این مدت وزش باد شدید در نوار شرقی کشور تداوم داشته و در مناطق مستعد سبب خیزش گردوخاک می‌شود.