به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور) تهران پس از مدتها یکی از «هنجارترین دماها» را تجربه کرد و حداقل دما در صبح به ۲۳ درجه رسید که مطابق با میانگین ۵۰ ساله است.
وی افزود: این روند پایدار نخواهد بود و طی یکی دو روز آینده افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی تصریح کرد: اگرچه شرایط فعلی چندان غیرعادی نیست، اما همچنان باید انتظار روزهای خنکتری را داشت. از امروز بارشها در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مناطق شمالی این استانها آغاز خواهد شد و از فردا (پنجشنبه) اردبیل و سواحل دریای خزر نیز تحت تأثیر بارشها قرار میگیرند. همچنین طی ۲۴ ساعت آینده، شمال شرق کشور با وقوع بارش روبهرو خواهد شد.
اصغری ادامه داد: در جنوب کشور همچنان بارشهای موسمی حاکم هستند و شدت بارش امروز بهویژه در جنوبغرب استان کرمان و بخشهای جنوبی این استان قابل توجه است.
وی یادآور شد: در مناطقی مانند منوجان، کهنوج و جیرفت احتمال خطر وقوع سیلابهای ناگهانی و طغیان رودخانههای فصلی جدی است. در جنوب استان فارس شدت بارشها ضعیفتر خواهد بود و شرق و شمال استان هرمزگان نیز شرایط مشابهی را تجربه میکنند.
کارشناس هواشناسی در پایان اظهار کرد: علاوه بر بارشها، پدیده گرد و غبار نیز در برخی مناطق مورد انتظار است. تصاویر ماهوارهای نشان میدهد گرد و غبار از عراق به سمت کرمانشاه و کردستان منتقل خواهد شد که کاهش کیفیت هوا در این مناطق را به دنبال دارد.
