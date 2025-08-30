به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاتر شهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۷ شهریور اعلام شد.

مجموعه تئاتر شهر

در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۴۲ اجرا و میزبانی از ۱۳۰۴۰ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۴ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تالار چهارسو نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر ساعت۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۱ اجرا و میزبانی از ۴۰۷ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۶۶ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان برسد.

نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهرساعت ۲۰:۱۵، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۱ اجرا و میزبانی از ۹۵۵ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۲۴۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تالار قشقایی نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۱ اجرا و میزبانی از ۵۶۲ مخاطب، فروشی معادل ۹۴ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان داشته است.

نمایش «نود و یک / ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱۱ اجرا و میزبانی از ۵۴۰ مخاطب، فروشی معادل ۱۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برسد.

در تالار سایه نمایش «مکبث نیهیلیسم» به کارگردانی نیما گودرزی که از ۸ مرداد ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۲۴ اجرا و جذب ۸۳۹ مخاطب، به فروشی معادل ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کافه مَک اَدم» به کارگردانی آرمان شهبازی که از ۸ مرداد ساعت ۲۰ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۲۳ اجرا و جذب ۱۵۰۶ مخاطب، به فروشی معادل ۲۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

تالار هنر

در تالار هنر، نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی » به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۱۸ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست ۲۵۲۳ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۲۸۳ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان دست پیدا کند. نمایش «مریخی ها مامان میخوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۱۷ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۱۴۹۳ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۱۷۰ میلیون و۱۷۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «آنسوی افسانه» به کارگردانی مینو ملکی که از ۱۶ مرداد با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۶ اجرا، میزبان ۸۴۹تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۵۵۷ میلیون ۶۷۰ هزار تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از تاریخ ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته است با ۲۰ اجرا ،میزبان ۶۴۶ تماشاگر بوده است .این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۹۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان فروش دست پیدا کرده است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۷ شهریور (با احتساب مهمان و تخفیف) به‌عدد ۲۳۳۶۰ نفر رسیده است.