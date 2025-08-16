به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۲۴ مرداد اعلام شد.

پیشتازی «بر زمین می‌زندش» همزمان با آغاز اجراهای سه نمایش تازه در مجموعه تئاتر شهر

نمایش «بر زمین میزندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۹ اجرا و میزبانی از ۸۸۹۶ مخاطب توانست به فروشی معادل ۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱ اجرا و میزبانی از ۷۸ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد. در سانس ساعت ۲۰:۱۵ همین سالن، نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱ اجرا و میزبانی از ۱۱۱ مخاطب توانست به فروشی معادل ۲۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برسد.

نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱ اجرا و میزبانی از ۷۱ مخاطب، توانست فروشی معادل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داشته است. در همین سالن نیز نمایش «نود و یک ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱ اجرا و میزبانی از ۸۵ مخاطب، فروشی معادل ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته است.

نمایش «مکبث نیهیلیسم» به کارگردانی نیما گودرزی که از ۸ مرداد ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۱۴ اجرا و جذب ۴۸۶ مخاطب، به فروشی معادل ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. در سانس ساعت ۲۰ همین سالن نمایش «کافه مَک اَدم» به کارگردانی آرمان شهبازی که از ۸ مرداد در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۱۳ اجرا و جذب ۸۵۱ مخاطب، به فروشی معادل ۱۳۸ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «آواز خان طاس» به کارگردانی فرشید هدی نیز که از ۱۴ مرداد ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۸ اجرا و جذب ۲۰۴ مخاطب و فروش ۲۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان در حال اجرا می‌باشد.

بیش از هزار نفر به تماشای «سفید برفی و هفت جنگلی» در تالار هنر نشستند

در تالار هنر، نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست ۱۱۷۹ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۳۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان دست پیدا کند. نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۷ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۵۵۸ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

رقابت «آماس» و «آنسوی افسانه» در تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «آنسوی افسانه» به کارگردانی مینو ملکی که از ۱۶ مرداد با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا، میزبان ۳۴۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، به فروش ۲۵ میلیون و۵۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان دست یافته است. در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از تاریخ ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با ۱۰ اجرا، میزبان ۳۳۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومان مبلغ ۴۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان فروش دست پیدا کرده است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۴ مرداد (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۱۳۱۸۹ نفر رسیده است.