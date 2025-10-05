به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «کرسیسم» به نویسندگی سجاد باقری، تهیه‌کنندگی آرمان نادری و کارگردانی مروارید افسری از ۷ آبان به مدت ۲۰ شب در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: فرید کورهان استاد تمام فلسفه در دانشگاه آنکارا، پس از سال‌ها تدریس از دانشگاه اخراج می‌شود. این شکست چنان برای او تحمل‌ناپذیر است که تنها راه گریز را در دنیای خیال می‌یابد، جایی که مرز میان واقعیت و رویا کم‌کم محو می‌شود.

آرمان ‌نادری، کیمیا ‌شاهرخی، مروارید ‌افسری، یگانه ‌قمری، آیدا ‌زینالی، سارا ‌یزدی، طناز ‌مقدم، آتنا ‌قیدی، صبا ‌سادات ‌موسوی، پرستو شکوئی مهربانی و شبنم ‌حسین ‌زاده در «کرسیسم» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مینا ‌آشتیانی، گروه کارگردانی: راکع ‌بالایی و مهشید ‌صدری، مدیر روابط عمومی و عکاس: سامان ‌رحمت ‌آبادی، طراح نور: فرهاد نارستانی، طراح لباس: مروارید ‌افسری و سارا ‌یزدی، طراح گریم: سارا ‌یزدی و مروارید ‌افسری، طراح صحنه: سحر ‌مهتری، طراح پوستر: سجاد ‌مرآتی، سازنده دکور: افشین عقبایی و نوازنده: شبنم ‌حسین ‌زاده.