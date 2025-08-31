تحول در یگان حفاظت منابع طبیعی؛ معرفی فرمانده جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی است و اعیان، انفال جزوء سرمایه‌های این مملکت محسوب می‌شود و ما وظیفه داریم از این سرمایه‌های مردمی که به امانت در دست ماست و متعلق به نسل حاضر و آینده است مراقبت کنیم.

وی افزود: هدف از ایجاد یگانهای حفاظتی در دستگاه‌های اجرایی را تسهیل در اجرای ماموریت‌های آن سازمان در سایه امنیت دانست و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ماهیت‌های اجرایی و ماموریت‌هایی که در حوزه امنیت غذایی دنبال می‌کند، یگان حفاظت در سه حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و شیلات مستقر و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، حضور همزمان معاونین و مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و فراجا را فرصتی مغتنم دانست و تصریح کرد: همکاری مبتنی بر تفاهم، صمیمیت و تعامل، کلید موفقیت در این مأموریت مهم است و اگر در فرآیند حفاظت از منابع طبیعی کوتاهی و قصوری صورت گیرد هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی و اخلاقی مشکل ایجاد خواهد شد زیرا منابع طبیعی عام المنفعه و متعلق به همه آحاد جامعه است.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه از فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی خواست با تحلیل شرایط فعلی از منابع طبیعی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها در این حوزه ماموریت‌های پیش رو را به نحو احسن انجام دهند.

این مقام ارشد انتظامی در پایان ضمن تشکر از اقدامات مطلوب و ارزشمند سرهنگ علی ملکی آهنگر فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سرهنگ مجید ذکریایی را به عنوان فرمانده جدید این یگان معرفی کرد.