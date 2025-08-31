به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری مهدی‌شهر به مناسب هفته دولت در محل فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه توسعه قطب دامپروری در مهدی‌شهر کاری که در سفر رئیس جمهور به استان کلید خورده است، ابراز داشت: برای توسعه شهرستان باید زیر ساخت‌های لازم نیز مهیا شود.

وی با بیان اینکه پنج نقطه زمین مشخص و واگذاری انجام گرفته است، افزود: برای عملیاتی شدن باید شبکه‌های مورد نیاز آب، برق و گاز آن نیز تأمین شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه برای جذب سرمایه گذاری د را بخش عشایر مهدی‌شهر می‌بایست زمین مورد نیاز واگذار شود، ابراز داشت: برای تقویت تولید و افزایش بهره وری این مهم می‌بایست انجام شود.

کولیوند با بیان اینکه برای تامین زیر ساخت‌های مورد نیاز از دو طریق باید وارد گود شد، تصریح کرد: سرمایه گذاری مستقیم شرکت شهرک‌ها یا استفاده از منابع استانی و مصوبات سفر رئیس جمهور تنها راه پیش روی است.

وی با بیان اینکه تمام برنامه‌ها برای حصول نتیجه مطلوب باید به صورت صد درصد انجام شود، افزود: برای ارتقا زیر ساخت و افزایش خدمات این تنها گزینه است.