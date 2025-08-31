حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل تهران در قالب پویش ملی

پریسا علیلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پیوستن دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران به پویش ملی «برای آینده‌سازان» گفت: در راستای تأکیدات مقام عالی دولت در استان تهران بر ضرورت حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و تحقق عدالت آموزشی، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با طراحی رویکردی شبکه‌ای و مشارکتی، به این پویش سراسری پیوسته است.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی دولت سیزدهم و چهاردهم، رسیدگی به وضعیت تحصیلی کودکان محروم و کاهش آمار بازماندگان از تحصیل در مناطق کمتر برخوردار است.

علیلو ادامه داد: به همین منظور، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با همکاری نهادهای حمایتی، خیریه‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد مأموریت یافته است تا در قالب این پویش ملی، زمینه تأمین نوشت‌افزار، البسه و سایر ملزومات آموزشی برای دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار را فراهم آورد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با تأکید بر نقش مهم تأمین نیازهای اولیه آموزشی در تداوم تحصیل کودکان گفت: تجربه نشان داده است که فراهم کردن پوشاک و لوازم‌التحریر انگیزه و استمرار تحصیل دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد، بر همین اساس، مقرر شده ظرفیت‌ها و منابع خیرین استان تهران به صورت هدفمند و سازمان‌یافته از طریق شبکه توزیع این پویش به دست دانش‌آموزان نیازمند برسد تا هیچ مانعی در مسیر آموزش آنان وجود نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف کلان پویش «برای آینده‌سازان» بیان کرد: در سطح ملی، تأمین و توزیع یک میلیون بسته نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مناطق محروم هدف‌گذاری شده و استان تهران نیز سهم قابل توجهی در این فرآیند خواهد داشت.

علیلو افزود: این اقدام علاوه بر بعد حمایتی، نمادی از عزم مشترک دولت، نهادهای مدنی و خیرین برای تضمین آینده نسل جدید و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران تصریح کرد: رویکرد شبکه‌سازی میان نهادهای دولتی و مردمی می‌تواند الگویی پایدار در مدیریت مسائل اجتماعی باشد، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران نه تنها به عنوان مجری بلکه به عنوان هماهنگ‌کننده ظرفیت‌ها و حلقه وصل میان خیرین، نهادهای حمایتی و خانواده‌های نیازمند ایفای نقش خواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار تحصیل دانش‌آموزان در شرایط اقتصادی موجود گفت: اگرچه چالش‌های اقتصادی، فشارهای معیشتی و نابرابری‌های اجتماعی تهدیدی جدی برای تحصیل دانش‌آموزان است، اما با اقدامات این‌چنینی می‌توان زمینه‌ای فراهم آورد تا هیچ کودک مستعدی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند. بی‌تردید سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت آینده‌سازان، تضمین‌کننده پیشرفت کشور در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.