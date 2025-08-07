به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو، بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست قرارگاه امنیتی بانوان با محوریت مدیریت بحران و ستاد پشتیبانی جنگ، که با حضور مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها و مسئولان جامعه زنان در سپاه شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه بار دیگر ثابت کرد که رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه اعتقادی به اصول انسانی و قواعد حقوق بین‌الملل ندارد.

وی با بیان اینکه ایران در این جنگ با تکیه بر مقاومت ملی و انسجام داخلی مانع تحقق اهداف دشمن شد، افزود: اگرچه در این مسیر عزیزانی را از دست دادیم، اما همدلی و مقاومت مردم، مانع از تحقق نقشه‌های دشمنان شد.

علیلو با تأکید بر نقش ویژه بانوان در دوران بحران گفت: جنگ اخیر نه تنها عرصه‌ای برای بروز خوی تجاوزگر رژیم غاصب بود، بلکه جلوه‌ای از تاب‌آوری مردم، به‌ویژه زنان ایرانی را به نمایش گذاشت. زنانی که در صف اول صبوری، پرچمداری امید و مدیریت خانواده‌ها ایستادند و بار دیگر نشان دادند در خط مقدم دفاع از آرمان‌ها حضور دارند.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن ظرفیت‌های بانوان در مدیریت‌های دولتی دوران بحران افزود: در برخی شهرستان‌ها، زنان کارآفرین در تأمین مایحتاج مردم نقش‌آفرینی قابل توجهی داشتند؛ از تهیه نان تا تأمین ملزومات ضروری. این رخداد، بستری برای ظهور توانمندی‌های بانوان در حوزه کارآفرینی و پشتیبانی مردمی بود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران با بیان اینکه تاب‌آوری اجتماعی تنها در سایه توانمندسازی واقعی زنان محقق می‌شود، ادامه داد: زنان ایرانی نه فقط در حاشیه، بلکه در متن حوادث و تحولات نقش‌آفرینی کرده‌اند.

علیلو خاطرنشان کرد: امنیت، اقتصاد و کرامت انسانی سه ضلع اصلی ثبات جوامع هستند و زنان در هر سه حوزه، نقشی کلیدی دارند. همان‌گونه که در جنگ‌های نابرابر، حافظان خانه و ارزش‌ها بوده‌اند، امروز نیز در جبهه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیشتاز مسیر توسعه‌اند.

وی با اشاره به توجه به ابعاد روحی و روانی خانواده‌های آسیب‌دیده در دوران پساجنگ گفت: اجرای منسجم و هدفمند برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند امید را به جامعه بازگرداند.

علیلو در پایان گفت: با هم‌افزایی، همراهی و حفظ انسجام ملی در مسیر ارتقای جایگاه زن مسلمان ایرانی، می‌توان از دل هر بحرانی عبور کرد و گام‌های مؤثری در توسعه حوزه زنان و خانواده برداشت.

در این نشست، پس از بررسی الزامات پدافندی و وضعیت آمادگی دستگاه‌ها، بر هماهنگی بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ضرورت تقویت قرارگاه‌های امنیتی در شهرستان‌ها تأکید شد. همچنین مقرر گردید نظارت میدانی از ستادهای پشتیبانی محلات با همکاری مشترک سپاه و استانداری در دستورکار قرار گیرد.