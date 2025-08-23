مشاغل خانگی بانوان؛ کلید توسعه اقتصادی و توانمندسازی اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو، در حاشیه بازدید از نمایشگاه مشاغل خانگی بانوان قرچک، اظهار داشت: مشاغل خانگی بانوان به عنوان یکی از ظرفیتهای کارآمد و پایدار در مسیر توسعه اقتصادی، توانمندسازی اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده به شمار میآید.
علیلو با تأکید بر اهمیت این مشاغل، گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار با بهرهگیری از تواناییها، مهارتها و سرمایههای خرد خود، توانستهاند فعالیتهای اقتصادی کوچک اما مؤثری را پایهگذاری کنند که نه تنها موجب ارتقای سطح معیشت خانوار شده بلکه زمینه اشتغالزایی برای دیگران را نیز فراهم آورده است.
وی افزود: کارآفرینی بانوان در قالب مشاغل خانگی فراتر از تولید درآمد است و این فعالیتها موجب افزایش اعتماد به نفس زنان، ارتقای جایگاه اجتماعی آنان، تقویت تابآوری اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
علیلو با اشاره به نقش مهم هنرهای بومی، سنتی و نیازهای محلی در شکلگیری این کسبوکارها اظهار داشت: این مشاغل علاوه بر ارزش اقتصادی، هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیز حفظ و تقویت میکنند.
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران همچنین نقش دولت را در حمایت از مشاغل خانگی حیاتی دانست و گفت: تسهیل فرآیند صدور مجوزها، ارائه آموزشهای تخصصی، فراهمکردن زیرساختهای بازاریابی و فروش، حمایتهای مالی و بانکی و ایجاد بازارچهها و نمایشگاههای دائمی میتواند چرخه حیات مشاغل خانگی را پایدار سازد.
وی با اشاره به دغدغه مقام عالی استان در زمینه اشتغال و کارآفرینی بانوان افزود: مشاغل خانگی تنها فرصتی اقتصادی نیستند، بلکه پلی میان اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی محسوب میشوند. تقویت این حوزه به معنای سرمایهگذاری بر آینده جامعه، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی است.
علیلو در پایان تأکید کرد: ادامه حمایت دولت، همراهی بخش خصوصی و مشارکت فعال نهادهای مدنی، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه کارآفرینی بانوان و تثبیت جایگاه آنان در عرصه اقتصادی کشور است.
