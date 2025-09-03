خدمت به محرومان عبادتی برتر و ثوابی ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال آخوند غراوی ظهر چهارشنبه در نخستین مرحله توزیع ۱۰ هزار بسته مایحتاج تحصیلی ویژه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی با گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و فرارسیدن هفته وحدت، به اهمیت خدمت و خیر تأکید کرد.

وی گفت: خدمت در نهادهایی مانند کمیته امداد و رسیدگی به محرومان، نه تنها کمک به انسان‌ها، بلکه عبادتی است که همواره مورد تأیید قرآن و اهل‌بیت (ع) قرار دارد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: امام صادق (ع) فرموده‌اند هر که حاجت مؤمنی را برآورد، خداوند در قیامت هزار حاجت وی را برآورده خواهد ساخت. این حقیقت راهنمای ماست؛ چرا که هر نوع خیر نیکو، اعم از مال یا علم یا تربیت نیک، باقیات‌الصالحاتی است که حتی پس از مرگ ثواب آن ادامه دارد.

آخوند غراوی در ادامه خطاب به مسئولان و خیرین تاکید کرد: کمک به محرومان تنها به کسانی با استطاعت مالی محدود نمی‌شود. اگر علم نیک همچون تعلیم قرآن یا علم دینی را منتقل کنیم یا فرزندی صالح تربیت کنیم یا خدمتی مستمر مانند خیریه برقرار سازیم، اجر و ثواب آن همچنان زنده می‌ماند.

وی در پایان با آرزوی توفیق برای فعالان حوزه خیریه و خدمت به خیرین گفت: خدمت در این عرصه، هم سعادت دنیا و هم آخرت را تضمین می‌کند. امیدواریم همه ما بتوانیم با نیتی خالص و اراده‌ای مستحکم، در مسیر کمک بی‌منت، عدالت و توانمندسازی واقعی گام برداریم.