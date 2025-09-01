به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: هشتمین نمایشگاه بینالمللی سفر و طبیعتگردی به عنوان رویدادی مهم در حوزه گردشگری از تاریخ ۱۲ الی ۱۶ شهریور ماه در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب تهران برگزار خواهد شد. در این رویداد مهم، میزهای تخصصی دفتر توسعه گردشگری داخلی از جمله میز ماجراجویانه و طبیعتگردی مشارکت فعال داشتهاند.
وی با بیان این خبر گفت: نمایشگاه بینالمللی سفر، طبیعتگردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته یکی از بزرگترین و پرمخاطبترین نمایشگاههای تخصصی در حوزه طبیعتگردی است که هر ساله با حضور گسترده شرکتهای مطرح داخلی و خارجی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این رویداد مورد توجه جوانان، طبیعتگردها و سفر دوستان قرار داد، افزود: امسال نمایشگاه سفر و طبیعتگردی در وسعتی بیشتر و با مشارکت گستردهای از فعالین این حوزه در فضای مفید بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع و ۳۰ هزار فضای نمایشگاهی برگزار خواهد شد.
فاطمی ادامه داد: نمایشگاه پیش رو در ۴ سالن شامل تجهیزات کمپ و کوهنوردی، آفرود و خودروها، خودروهای دو دیفرانسیل و سالن تجهیزات طبیعتگردی برپا خواهد شد و با در نظر گرفتن زوایای مختلفی از سفر و طبیعتگردی، توسعه سفرهای داخلی، کاهش خروج ارز و فرهنگسازی برای سفر مسئولانه و حفاظت از طبیعت را در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است نمایشگاه بینالمللی سفر، طبیعتگردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب تهران افتتاح خواهد شد و تا روز ۱۶ ماه جاری ادامه خواهد یافت. همچنین مراسم افتتاحیه این رویداد در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه در محل مذکور برگزار خواهد شد.
