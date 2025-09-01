به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ایوبی، مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با استقبال مقامات وزارت خارجه و فرهنگ اندونزی وارد جزیره بالی شد تا در اجلاس بین‌المللی چاندی ۲۰۲۵ با محوریت میراث‌فرهنگی، هنر روایت‌گری، دیپلماسی فرهنگی و نوآوری حضور یابد.

اجلاس چاندی ۲۰۲۵ به ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری اندونزی، از ۱۲ تا ۱۴ شهریور (۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۵) در بالی برگزار می‌شود و میزبان رهبران جهانی، وزرا، سیاست‌گذاران و فعالان صنایع‌فرهنگی و خلاق خواهد بود. این رویداد با هدف تقویت گفت‌وگوهای بین‌المللی، توسعه همکاری‌های فرهنگی و بررسی رویکردهای نوآورانه برای پیشبرد فرهنگ و هنر شکل گرفته و اهمیت حیاتی فرهنگ را به‌عنوان پایه‌ای برای صلح، تاب‌آوری و توسعه پایدار در مواجهه با چالش‌های جهانی برجسته می‌کند.

افتتاح رسمی اجلاس توسط مقامات اندونزی انجام می‌شود و نشست وزیران و مقامات فرهنگی، فرصتی استراتژیک برای تبادل نظر درباره مسیرهای راهبردی سیاست‌گذاری فرهنگی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌آورد. گفتگوهای این اجلاس بر اهمیت بهره‌گیری از نوآوری و فناوری برای حفظ میراث‌فرهنگی، تقویت صنایع خلاق و ارتقای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و مشارکت‌های جهانی متمرکز خواهد بود.

دیدار صمیمانه با معاون وزیر فرهنگ ونزوئلا

ایوبی به محض ورود به بالی با معاون وزیر فرهنگ ونزوئلا دیدار کرد.

مقام ونزوئلایی با خوشحالی از حضور هیئت ایرانی سخن گفت و تاکید کرد: ما جز ملت‌هایی هستیم که از صمیم قلب ایران را دوست داریم و همواره در کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرده‌ایم کنار شما باشیم.

ایوبی نیز ضمن اشاره به روابط مستحکم فرهنگی و اقتصادی دو کشور، گفت: رویکرد ایران تقویت همکاری‌های فرهنگی و هنری با جهان است و ما قصد داریم با اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران و ونزوئلا را به جهانیان معرفی کنیم.

سیاست فرهنگی ایران؛ دیپلماسی فرهنگی و برنامه‌های مشترک

ایوبی همچنین به سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحت مدیریت دکتر صالحی‌امیری اشاره کرد و افزود: رویکرد وزارتخانه، گسترش همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های تاریخی ایران و طراحی برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری است تا روابط دوستانه و صمیمانه با دیگر کشورها تقویت شود.

وی ادامه داد: ایران با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی غنی خود می‌تواند میزبان شخصیت‌های برجسته و هنرمندان دیگر کشورها باشد و زمینه تبادل تجربه در حوزه سینما و موسیقی فراهم شود. همچنین پروژه‌ای ارکسترال مشترک در نظر گرفته شده است که در جلسات آتی اجلاس عملیاتی خواهد شد.

حضور ایران؛ نماد تعهد به همکاری‌های فرهنگی جهانی

حضور ایران در این اجلاس و تعامل مستقیم با مقامات فرهنگی دیگر کشورها، نمادی از تعهد کشور به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فرهنگ و هنر است و فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران فراهم می‌آورد. برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری، تقویت دیپلماسی مثبت و تبادل تجربیات، پیام روشنی از نقش فعال ایران در پیشبرد فرهنگ و هنر جهانی ارائه می‌کند.