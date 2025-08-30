به گزارش خبرگزاری مهر، نادره رضایی معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراهی تعدادی از مدیران مجموعه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیام های جداگانه درگذشت احمد پژمان موسیقی‌دان و آهنگساز شناخته شده کشورمان را تسلیت گفتند.

موسیقی احمد پژمان از لحظه لحظه زندگی الهام گرفته است

در پیام نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«موسیقی احمد پژمان گویی از لحظه لحظه زندگی الهام گرفته است. «نگاه» انسان، «وصیت» هایش، «وسوسه» های او و «شب‌ طولانی» زیستن یا «پژواک» ابدی آدمی در جهان. نت‌ها و نغمه‌های موسیقی پژمان با لحظه‌های گاه شاد و گاه رنج‌آور زندگی یکی است. او راوی موسیقایی زندگی مردم ایران است.

احمد پژمان بی‌تردید یکی از نوادر و نوایغ موسیقی امروز ایران است که آموزه‌هایش از موسیقی کلاسیک را با موتیف‌های ایرانی تلفیق کرد و آثاری درخشان و بیاد ماندنی را در گنجینه موسیقی ما به یادگار گذاشت.

پژمان آهنگسازی است که ایران به معنای وطن برای زیستن و هنر آفرینی در مجموعه آثارش پررنگ و شنیدنی است از موسیقی متن سریال «دلیران تنگستان» تا مجموعه «سرزمین مادری» یا مستندهایی که همگی نمایشگر زیبایی‌های ایران بزرگ بوده‌اند.

فقدان بعضی انسان ها فقط نبودن یک جسم نیست، خلایی به بزرگی یک عصر و زمانه است و کسی مثل احمد پژمان با موسیقی و تربیت موسیقی‌دانان جوان در چنین جایگاهی است.

درگذشت استاد یگانه موسیقی احمد پژمان را به خانواده محترم وی و دوستدارانش و اهالی فرهنگ و هنر و همه مردم عزیز ایران تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ و منان آرامش و علو جایگاه ابدی را برای این هنرمند بزرگ خواستارم.»

پژمان طلایه‌دار عرصه موسیقی ایران در جهان بود

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در متن پیام تسلیت خود آورده است:

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما

خبر درگذشت اندوه‌بار هنرمند گرامی جناب استاد احمد پژمان موجب تألم فراوان هنرمندان و دوستداران هنر موسیقی شد.

فقدان استاد پژمان که عمر گرانمایه خود را صرف موسیقی کرد نه ضایعه که فاجعه‌ای غیرقابل جبران است. فوت ایشان مصداق مصرع «مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد» از مولانا است.

استاد پژمان از مفاخر هنر ایران و طلایه‌دار عرصه موسیقی در ایران و جهان بود؛ اکنون با فقدان ایشان، آثارشان در قلب و ذهن ایرانیان و دوستدارانشان در جهان بیشتر از همیشه ماندگار خواهد بود.

بی‌گمان بخشی از تاریخ موسیقی معاصر کشور ما وام‌دار آثار استاد پژمان است که به صورتی جامع‌الاطراف در حوزه‌های مختلف موسیقی فعالیت داشتند و به قول سعدی بزرگوار «صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را/ تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید»؛ امیدوارم راه استاد پر رهرو باشد.»

در فقدان استادی که به زبان جهانی موسیقی جان بخشید

مدیر عامل بنیاد رودکی با انتشار پیامی درگذشت استاد احمد پژمان موسیقیدان پیشکسوت را تسلیت گفت.

در متن پیام محمد اله‌یاری فومنی آمده است:

«با اندوه فراوان، خبر درگذشت استاد احمد پژمان، آهنگساز نامدار و موسیقی‌دان فرهیخته امروز منتشر شد.

استادی که با قلمرو بی‌پایان نغمه‌ها و شور خلاقیت، به زبان جهانی موسیقی جان بخشید و با بهره‌گیری از ریشه‌های عمیق فرهنگ ایرانی، در قالب‌های فاخر موسیقی کلاسیک جهان آثاری ماندگار آفرید.

سمفونی‌ها، راپسودی‌ها، نت‌ها و نغمه‌های بی بدیل ایشان، نه تنها در پهنه موسیقی ایران، که در حافظه تاریخ هنر این سرزمین ماندگار خواهند ماند. یادآور آنکه اجرای باشکوه پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» توسط ارکستر سمفونیک تهران در سال ۱۳۹۵ و نیز اجرای بخش‌هایی از آلبوم «دیوِرتیمنتو» با ارکستر موسیقی ملی ایران در سال ۱۴۰۲ که از آثار برجسته ایشان به شمار می‌رود، نمونه‌هایی است از جاودانگی هنر والای این موسیقیدان که در دفتر خاطرات ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران ثبت و حک شد.

فقدان این استاد برجسته، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر موسیقی ایران است.

بنیاد رودکی درگذشت این هنرمند یگانه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و تمامی دوستداران موسیقی تسلیت عرض می‌نماید و از درگاه ایزد منان برای آن زنده‌یاد آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارد.»

احمد پژمان، پاییز زودهنگام موسیقی ایران را رقم زد

اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی هم در پیامی درگذشت احمد پژمان آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایران را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «پاییز موسیقی ایران با فوت احمد پژمان زودتر از راه رسید. امروز هنرمندی را از دست دادیم که شاگردان و آثار شاخص او؛ نقش ماندگاری در تاریخ موسیقی و سینمای ایران و تلفیق موسیقی ایرانی با تکنیک‌های مدرن ایفا کرده‌ و می‌کنند.

از «جشن دهقان» که نخستین اپرای ایرانی بود که بنام احمد پژمان در تاریخ موسیقی کشور ثبت شد تا اوراتوریوی «ناگهان رستاخیز»، از موسیقی فیلم‌ «شازده احتجاب» تا «بوی کافور، عطر یاس» و صدها اثر ماندگار دیگر تنها بخشی از میراث غنی او در عرصه موسیقی است.

این ضایعه دردناک را به جامعه موسیقی ایران تسلیت می گویم.»