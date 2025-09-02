  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

هیچ اجرای خیابانی موسیقی به جز کنسرت همایون شجریان مورد تأیید نیست

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجراهای خیابانی در میدان آزادی به جز اجرای همایون شجریان تائید شده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجراهای خیابانی در میدان آزادی به جز اجرای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور تائید شده نیست.

در متن منتشر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«پیرو انتشار اسامی تعدادی از هنرمندان و تاریخ برگزاری کنسرت‌های خیابانی در میدان آزادی از سوی رسانه‌ها؛ لازم به ذکر است به جز اجرای آقای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجرا در میدان آزادی تائید شده نیست. اسامی و تاریخ‌های اعلام شده در رسانه‌ها بر اساس احتمالات منتشر شده است.

بدیهی است مواردی از این دست پس از قطعی شدن از سوی مراجع ذی‌ربط رسمی، اطلاع رسانی خواهد شد.»

کد خبر 6577541
فریبرز دارایی

