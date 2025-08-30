مطالبه دبیر جشنواره موسیقی جوان از صداوسیماو دانشگاه‌؛ جزئیات تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با حضور حمیدرضا اردلان دبیر و اسحاق شکری از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره صبح شنبه ۸ شهریور در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره موسیقی جوان در ابتدای نشست با تسلیت درگذشت احمد پژمان، بیان کرد: دانش موسیقی آقای پژمان نوآوریهای بسیاری را وارد موسیقی ایرانی کرد و تسلطش بر موسیقی به گونهای بود که توانست موسیقی ایرانی را به جهانیان بیشتر بشناساند.
وی در مورد جشنواره گفت: ما امروز هجدهمین جشنواره موسیقی جوان را برگزار میکنیم، این تداوم به خودی خود، این جشنواره را مستحکم میکند و به جایی میرسد که این فستیوال از خودش دفاع میکند. تداوم مسأله مهمی است و این تداوم نیازمند تداوم در طول سال نیز است. بنابراین ما فستیوالی داریم که در طول سال در ۲ مرحله برگزار میشود. اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان چه وظایفی میتواند برای خود تعریف کند، مهم است؛ یکی از مهمترین آنها تشکیل گروههای موسیقی در انواع ردیف دستگاهی، مقامی و کلاسیک است.
اردلان با بیان اینکه وعده سال قبل را محقق کردیم، عنوان کرد: قرار بود در چهار رشته موسیقی برنامه اجرا کنیم که محقق شد که از جمله آن، سازهای ضربی با محوریت تنبک ایرانی و ردیف دستگاهی است. اما امسال دفتر موسیقی به عنوان یک تعهد قبول کرده که این گروهها در طول سال، به فعالیت خودشان ادامه دهند.
وی همچنین بیان کرد: بحث بعدی تفاوت آموزش برای سطوح یکسان است؛ توسط کارگاههای موسیقی و گماردن مدرس، بحث ارتقای علمی برگزیدگان در فستیوال به عنوان مهمترین وجه مدنظر قرار گرفته است.
دوست ندارم دوره آینده دبیر جشنواره موسیقی جوان باشم
اردلان تاکید کرد: در این جشنواره، شعار جوانگرایی بسیار مهم است و به همین دلیل دوست ندارم برای دوره آینده دبیری این رویداد را برعهده داشته باشم. چراکه جوانانی تحصیل کرده و صاحب دانش زیر ۴۰ یا ۳۵ سال حضور دارند که قدرت هدایت این جشنواره را هم دارند. بنابراین امیدوارم این جشنواره در هیچ شرایطی دچار کمبود و آسیب نشود چراکه یکی از جریانات مستقل است و امیدوارم به آیندگان همینگونه تحویل شود.
اسحاق شکری مدیر عامل جدید انجمن موسیقی ایران نیز با تسلیت درگذشت احمد پژمان، به مرور آماری رویداد پرداخت و گفت: در جشنواره امسال بر اساس آمار ۱۶۴۰ نفر در مرحله اول شرکت کردند که ۸۴۰ موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در حوزه کلاسیک و ۴۴۹ نفر در موسیقی نواحی حضور داشتند. در جشنواره نزدیک به ۱۰۰ داور از اساتید موسیقی حضور دارند که آثار را انتخاب کردند.
وی بیان کرد: جشنواره موسیقی جوان از ۱۱ تا ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد و مراسم اختتامیه آن نیز ۲۹ شهریور در تالار وحدت برگزار میشود.
شکری عنوان کرد: جشنواره جوان جزو ۲ جشنواره قطعی مورد تایید وزارت فرهنگ در حوزه موسیقی است که قرار است آئیننامهای برایش مدون شود تا دستخوش تغییرات نشود.
موسیقی جوانان برای صداوسیما اهمیتی ندارد!
در ادامه نشست، اردلان در پاسخ به پرسشی درباره رسانهای شدن این جشنواره به منظور مردمی شدن بیشتر آن، گفت: صداوسیما برایش اهمیت ندارد که جشنوارهای با حضور تعداد زیادی از جوانان منعکس شود. اتفاقاً امسال نامههایی به رادیو و تلویزیون ارسال کردیم تا بیایند و دوربین بگذارند تا از کار این جوانان شهرستانی بسیار بااستعداد فیلم و صدا بگیرند و پخش کنند. من به جدیت مطالبه دارم که صداوسیما وظیفه ذاتی و قانونی خودش را در این زمینه انجام دهد و با آنها جلساتی هم گذاشتیم.
وظیفه دانشگاهها در قبال برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان
وی تصریح کرد: فستیوال در پراکنده کردن و تبلیغ خودش محدودیت دارد و ما الان همان وضعیت چندین سال پیش را داریم اما وظایف دانشگاهها نسبت به این جشنواره این است که برندگان این جشنواره به صورت رایگان در دانشگاهها پذیرش شوند.
اردلان اظهار کرد: این همه برنامه موسیقیهای دستگاهی و نواحی و مقامی اجرا میشود اما علیرغم همه این برنامهها، با تأسف توجهات به پاپ بیشتر است. موسیقی پاپ مصرفی است و در حد و اندازه موسیقی اصیل و ردیف دستگاهی نیست تا معرفت شنیداری داشته باشد.
وی خطاب به اهالی رسانه بیان کرد: شما بنویسید که مسئولان با حمایت از این موسیقی میتوانند گوشها را از تخریب نجات دهند و فریادی است که من میزنم؛ «صداوسیما ساز موسیقی را نشان دهید». سازهای موسیقی، لالایی و آواز وسیله مقدسی است. من برای مردمی شدن میتوانم این نکات را بگویم هرچند این فستیوال در حد خودش مردمی نشده است.
دبیر جشنواره هجدهم موسیقی جوان تاکید کرد: مدیر صداوسیما باید شهامتهایی هم داشته باشد؛ اگر مردم معیارند، صداوسیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید به حرف مردم گوش دهد و به اعتقاد من، جریانات فرهنگی کشور باید رویهای مشخص را پی بگیرند.
نباید در انتشار موسیقی از صداوسیما گذر کرد
وی در پاسخ به پرسشی درباره گذر کردن از صداوسیما و ورود به پلتفرمهای نمایشی گفت: ما به هیچ عنوان از صداوسیما نباید عبور کنیم چراکه دارایی کشور هستند و باید در جهت رفع نواقص عمل کنند. گذر کردن مبانی متفاوتی دارد. در یک ساختار ممتد همه ما اهل ایران هستیم، همچنانکه وقتی به ما حمله میشود همه اختلافات را کنار میگذاریم تا برای رفع مشکلات و مقاومت وارد عمل شویم. این مختص به این زمان نیست و تمدن ایرانی این قدرت را دارد که به متجاوزان این موضوع را بفهماند. تلویزیون متعلق به همه مردم ایران است و من به گفتگو معتقدم و یک روزی تلویزیون به این درایت خواهد رسید که از همه موسیقیدانان پذیرایی کند.
اردلان با بیان اینکه بودجه کل جشنواره موسیقی جوان ۶ میلیارد تومان است، توضیح داد: اگر موسیقی فجر با توجه به کارکردهای سیاسیاش مهم است جشنواره موسیقی جوان نیز مهم است و در آخر ما دستمزدی واقعاً به کسی نمیدهیم و با شرمساری، ارقام پایینی به داوران میدهیم و زیاد در قید و بند هتل برای شرکتکنندگان جشنواره نیستیم. به همین دلیل بچهها همراه با والدینش میآیند و اسکانشان برعهده خودشان است و این نشات گرفته از علاقه به فرهنگ و هنر است. بنابراین از شما تقاضا میکنم که تنها به انعکاس معمولی خبر اکتفا نکنید و بیایید با شرکتکنندگان در جشنواره گفتگو کنید.
وی در مورد جوایز جشنواره نیز بیان کرد: جوایز در کمال شرمساری، خیلی کم است ما به نفر اول ۶ میلیون، نفر دوم ۵ میلیون و نفر سوم ۴ میلیون تومان می دهیم اما به واقع باید ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان به آنها بدهیم. شاید تنها موضوع راضی کننده، ارائه تندیسی است که به برگزیدگان میدهیم.
شکری نیز درباره هدایای معنوی برای برگزیدگان توضیح داد: طی چند دوره اخیر، با بنیاد ملی نخبگان تفاهمنامه داشتیم که با معرفی ما میتوانند از حمایتهای بنیاد استفاده کنند. حمایتهای بنیاد برای افراد بالای ۱۸ سال است که برگزیدگان به این بنیاد معرفی شدهاند.
بودجهای که کم است ...
اردلان درباره بودجههای کلانی که در وزارت فرهنگ برای یک شب برگزاری یک رویداد هزینه میشود اما برای جشنواره موسیقی جوان بودجه خیلی کمی در نظر گرفته شده است، گفت: موضوع بودجه را باید کسانی دیگر پاسخ دهند اما من از تلاش معاونت هنری و مدیر دفتر موسیقی سپاسگزارم چراکه این جشنواره جزو سرفصل جشنوارههایی قرار گرفته که حتماً باید بودجه مصوب داشته باشد و کم بودن بودجه به بودجه کل معاونت هنری برمیگردد.
دبیر جشنواره موسیقی جوان در پایان در مورد فیلمهای مستندی که از جشنواره ساخته میشود، بیان کرد: قرار است ۲۰ فیلم مستند از اجراهای بچهها در جشنواره موسیقی جوان ساخته شود. کسی که این فیلمها را می سازد با بودجه ما کنار آمده و قرار است در اپلیکشنهایی که صحبت کردیم، نیز پخش شود.
نظر شما