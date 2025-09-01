انصاری از پروژه فنس کشی کریدور یوزپلنگ بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از ظهر دوشنبه در سفر خود به استان سمنان از پروژه ایمن سازی کریدور تردد یوزپلنگ ایرانی در شهرستان میامی بازدید به عمل آورد.

این پروژه در محدوده میاندشت و عباس آباد در شهرستان میامی قرار گرفته که بیشترین میزان تلفات یوزپلنگ ایرانی در برخورد با خودروها و تصادفات در این منطقه رقم خورده است.

پروژه ایمن سازی کریدور تردد یوزپلنگ آسیایی به شکل فنس کشی اجرا شده تا خطر برخورد خودروها با این گونه نادر جانوری کاهش پیدا کند.

پروژه ایمن سازی کریدور تردد یوزپلنگ بعد از سال‌ها مطالبه کنشگران محیط زیستی بالاخره در دولت قبل آغاز به کار کرد ولی روند اجرای این پروژه همچنان قابل قبول نیست.

شینا انصاری در ادامه سفر خود همچنین به توران و منطقه دلبر نیز سفر خواهد کرد، وی قرار است فردا در جمع سازمان‌های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست شهرستان شاهرود سخنرانی کند.