خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسین عابدی*: شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به شاهرود سفر می‌کند تا روز دوشنبه در جمع سازمان‌های مردم نهاد و فعالان محیط زیستی استان سمنان سخنرانی کند او قرار است در نشست با سمن‌ها به میزبانی هلال احمر شاهرود درباره اولویت‌های زیست محیطی و نقش سازمان‌های مردم نهاد در این ارتباط به خصوص مقوله جنگل ابر، یوزپلنگ ایرانی و شاهوار و … سخنرانی کند

همزمان با این سفر اما از روز گذشته فضای مجازی و حقیقی شهرستان شاهرود و کنشگران محیط زیستی حتی در مرکز استان سمنان بار دیگر بر بزرگترین مطالبه محیط زیستی مردم شرق استان یعنی توقف فعالیت معدنی در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار شاهرود تاکید دارند.

اسناد بیانگر تخریب‌ها

در فضای مجازی از شب گذشته سیل استوری‌ها، کامنت‌ها، نظرات مردمی و همچنین اسناد و مدارک تخریب‌های گسترده در شاهوار دست به دست می‌شود و هر کس به نوبه خود تلاش می‌کند تا مطالبه تعطیلی کامل معدن بوکسیت تاش در کوهستان شاهوار که حتی ثبت ملی میراث فرهنگی است، داشته باشد.

در این فضا اما یکی از مهمترین مطالبات مردم استان سمنان اجرای قانون و جلوگیری از ترک فعل‌ها بعد از نامه دبیرخانه شورایعالی محیط زیست کشورمان است که به امضای سید مهدی حسینی مدیرکل دفتر ریاست سازمان محیط زیست خطاب به رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است نامه‌ای که حجت را تمام کرده و نظر کارشناسی و نهایی سازمان محیط زیست و تأیید کننده تخریب شاهوار است.

در این نامه که انتظار مردم استان سمنان در آستانه سفر شینا انصاری به شاهرود، تاکید بر آن و برخورد با ترک فعل‌ها و کسانی است که آن‌را نادیده می‌گیرند صراحتاً قید شده که محیط زیست از بدو آغاز معدن به دلیل آثار تخریبی گسترده بر اکوسیستم طبیعی کوهستان شاهوار، با فعالیت آن مخالف بوده است و بازدیدهای اخیر انجام شده حاکی از آن است که به دلیل پراکندگی ماده معدنی، شیب زیاد، رانشی بودن زمین، حساسیت اکولوژیکی تداوم فعالیت معدن کاری اثرات تخریبی قابل توجهی خواهد داشت.

در این نامه همچنین قید شده است که همزمان با فعالیت معدن غلظت آلاینده‌های سمی از جمله فلزات سنگین در آب و رسوبات منابع آبی متأثر از معدن به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و در نتیجه سازمان محیط زیست اساساً با فعالیت معدن موافقت ندارد.

نظرات کارشناسی رسمی

این نامه همه چیز را به صورت واضح بیان کرده و مرجع و منبع رسمی اظهارنظرات در حوزه محیط زیست به صورت متقن و کارشناسی، سازمان حفاظت از محیط زیست است که نظر خود را صریح اعلام داشته است و لذا انتظار است که شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در سفر به شاهرود از استاندار سمنان که در نشست حضور خواهد داشت، بخواهد که با ترک فعل کنندگان در خصوص نظر نهایی محیط زیست برخورد داشته باشد.

موضوع دیگری که شاهرود ها به آن تاکید دارند این است که سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان پناهگاه مردم عمل کرده و نگذارد که تخریب گران کوهستان آبساز شاهوار، به هدف خودشان دست پیدا کنند زیرا این معدن از ابتدای فعالیت خود در یک دهه قبل نشان داده که قرابتی با طرح‌های محیط زیستی نداشته و اراده‌ای هم برای عمل در حوزه محیط زیست و محدود کردن و برداشت اصولی از معدن ندارد و لذا به زبان ساده امتحان خود را پس داده است و تخریب‌های گسترده امروز شاهوار، نمایانگر شیوه عمل شرکت بهره بردار است پس با عدم تمدید پروانه بهره برداری یکبار برای همیشه شاهوار را از تخریب نجات دهند.

تخریب‌ها در شاهوار آنقدر گسترده است که در نامه‌ای که منابع طبیعی مورخ یازدهم تیرماه ۹۸ خطاب به دادگاه بسطام ارائه کرده اعلام شده معدن بوکسیت خاکبرداری و جابجایی خاک را به میزان ۲۲۵ هزار و ۳۰۰ مترمکعب انجام و به طبیعت خسارت زده است!

سوال اینجا است که علیرغم این اظهار نظرات صریح محیط زیست و منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و … مبنی بر مخرب بودن فعالیت شاهوار و بیش از ۵۰۰ صفحه سند از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و… چه منافعی در بازگشایی این معدن وجود دارد که برخی دولتمردان حاضر هستند خواست مردم شاهرود را در مقابل آن زیرپا گذاشته و با مهمترین کانون آبساز منطقه این‌طور برخورد کنند که حتی در کوتاه مدت منابع آبی شهرستانی که همین حالا هم ۲۵۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد، به خطر بیافتد؟

*خبرنگار و فعال رسانه‌ای