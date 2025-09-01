ادای احترام شینا انصاری به شهدای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح دوشنبه در رأس هیئتی برای سفر دو روزه وارد مرکز استان سمنان شد و در بدو امر، به گلزار شهدای سمنان رفت تا نسبت به شهیدان این استان ادای احترام کند.

انصاری همچنین در این برنامه بر مزار دو شهید محیط بان نیز حاضر شد و نسبت به همه شهدای مدافع محیط زیست کشورمان ادای احترام کرد.

نکته عجیب این سفر این است که متأسفانه هیچ اطلاعی به رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درباره کم و کیف این سفر داده نشده و در نتیجه رسانه‌ها هیچ اطلاعی از این سفر و ساعت آن نداشتند.

هنوز مشخص نیست که برنامه سفر شینا انصاری به استان سمنان چیست اما حضور در توران شاهرود به مناسبت ایامی که مقارن با روز جهانی یوزپلنگ نامگذاری شده یکی از مهمترین برنامه‌های سفر او است.

فردا صبح نیز انصاری در جمع سازمان‌های مردم نهاد شهرستان شاهرود به میزبانی سالن هلال احمر این شهرستان سخنرانی خواهد کرد و بعد از آن شورای اداری شاهرود با حضور انصاری تشکیل جلسه می‌دهد.