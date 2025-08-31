به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه عنوان تازهترین انیمیشن سینمای ایران است که به تازگی دوبله آن به سرپرستی حامد عزیزی و آهنگسازی افشین عزیزی به پایان رسیده است.
این انیمیشن با قصهای فانتزی از بازگشت یوزپلنگ ایرانی دور افتاده از وطن، خبر از آمدن یوز به ایران میدهد.
امروز یکشنبه ۹ شهریور روز ملی یوزپلنگ ایرانی است.
با برنامهریزیهای صورت گرفته انیمیشن سینمایی «یوز» به زودی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط پخش بهمن سبز در سینماها روی پرده میرود.
