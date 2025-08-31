  1. هنر
«یوز» همزمان با سال تحصیلی راهی سینماها می‌شود

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی رضا ارژنگی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به سینماها می‌آید. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه عنوان تازه‌ترین انیمیشن سینمای ایران است که به تازگی دوبله آن به سرپرستی حامد عزیزی و آهنگسازی افشین عزیزی به پایان رسیده است.

این انیمیشن با قصه‌ای فانتزی از بازگشت یوزپلنگ ایرانی دور افتاده از وطن، خبر از آمدن یوز به ایران می‌دهد.

امروز یکشنبه ۹ شهریور روز ملی یوزپلنگ ایرانی است.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انیمیشن سینمایی «یوز» به زودی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط پخش بهمن سبز در سینماها روی پرده می‌رود.

ندا زنگینه

