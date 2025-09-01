  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

«ایران» یوزپلنگ توران دچار عارضه رحمی شده است؛ پایان رویای باروری

«ایران» یوزپلنگ توران دچار عارضه رحمی شده است؛ پایان رویای باروری

شاهرود – مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی اعلام کرد که «ایران»، یوزپلنگ ماده توران شاهرود، دچار عارضه رحمی شده و دیگر قادر به باروری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر نظامی ظهر روز دوشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از محل نگهداری یوزپلنگ ایرانی در توران شاهرود، از بیماری رحمی یوز ماده ۱۵ ساله موسوم به «ایران» خبر داد.

وی با بیان اینکه این یوز دیگر توان بارداری ندارد، افزود: با این وضعیت، دیگر نمی‌توان برنامه‌ای برای زادآوری یوز ایرانی داشت.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی توضیح داد که ورم شکم در این حیوان پیش‌تر امکان بارداری را بیشتر می‌کرد، اما بررسی‌های دقیق نشان داد که یوز ماده باردار نیست.

نظامی درباره شایعه‌ای که برخی درباره دامپزشک خارجی یوز ایران مطرح کرده‌اند، گفت: برخی مدعی شدند که این دامپزشک سونوگرافی یوز ایران را ارائه نکرده است؛ در حالی که دلیل این امر فشار کاری و استرس بود و وی نتوانست سونوگرافی را ثبت کند.

کد خبر 6576757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها