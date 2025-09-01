«ایران» یوزپلنگ توران دچار عارضه رحمی شده است؛ پایان رویای باروری

به گزارش خبرنگار مهر، باقر نظامی ظهر روز دوشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از محل نگهداری یوزپلنگ ایرانی در توران شاهرود، از بیماری رحمی یوز ماده ۱۵ ساله موسوم به «ایران» خبر داد.

وی با بیان اینکه این یوز دیگر توان بارداری ندارد، افزود: با این وضعیت، دیگر نمی‌توان برنامه‌ای برای زادآوری یوز ایرانی داشت.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی توضیح داد که ورم شکم در این حیوان پیش‌تر امکان بارداری را بیشتر می‌کرد، اما بررسی‌های دقیق نشان داد که یوز ماده باردار نیست.

نظامی درباره شایعه‌ای که برخی درباره دامپزشک خارجی یوز ایران مطرح کرده‌اند، گفت: برخی مدعی شدند که این دامپزشک سونوگرافی یوز ایران را ارائه نکرده است؛ در حالی که دلیل این امر فشار کاری و استرس بود و وی نتوانست سونوگرافی را ثبت کند.