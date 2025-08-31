پایداری ایرانسل در حفاظت از آخرین بازماندگان یوز ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در چارچوب مسئولیت اجتماعی و تعهد به حفاظت از محیط زیست، امسال نیز به مناسبت روز ملی یوزپلنگ ایرانی (۹ شهریورماه)، طرح ارسال پیامک‌های هشدار به خودروهای عبوری از جاده میامی–عباس‌آباد در استان سمنان را به مدت یک سال تمدید کرد.

ایرانسل از شهریور ۱۴۰۱، در بازه‌های زمانی مختلف، با ارسال پیامک‌های هشدار به رانندگان عبوری از این جاده، از آنان خواسته است که با احتیاط بیشتری در این مسیر تردد کنند تا از بروز تصادف با این گونه ارزشمند و در حال انقراض جلوگیری شود.

با توجه به اینکه بر اساس جمعیت شناسایی‌شده در آخرین گزارش‌ها و مشاهدات کارشناسان، ۲۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی در دنیا باقی مانده و ایران آخرین زیستگاه این گونه کمیاب است، ایرانسل در نظر دارد همچنان با تداوم این اقدام مؤثر و همکاری نهادهای مرتبط، نقش خود را در حفاظت از یوزپلنگ ایرانی ایفا کند.

بر اساس آمار منتشر شده، در نتیجه اجرای این طرح و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور، انجمن یوزپلنگ ایرانی، مؤسسه میراث کهن گلونی و سایر گروه‌های محیط‌زیستی، خوشبختانه در سال ۱۴۰۳، آمار تصادف یوزپلنگ آسیایی در این جاده به صفر رسید. موضوعی که اتفاق بسیار مهمی در تلاش‌های زیست‌محیطی کشور محسوب می‌شود.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیت‌زدایی ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار، با اجرای طرح‌های زیست‌محیطی از جمله کمپین پیامک‌های هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده است که مسئولیت اجتماعی را در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال می‌کند.

ایرانسل با رویکرد پایداری کسب‌وکار و در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتی، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های آموزشی، اجتماعی و زیست‌محیطی اجرا کرده است. توسعه، تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، ترویج آموزش دیجیتال برای ارتقای کیفیت آموزشی کودکان، مهارت‌آموزی به جوانان و ایجاد فرصت آموزشی برای افراد دارای معلولیت، احداث و بازسازی مدارس، مدیریت انتشار کربن و پروژه‌های جبران و کاهش کربن مانند درختکاری و نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، از جمله این اقدامات است.

همچنین، در دوران شیوع بیماری کرونا، ایرانسل با اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال را فراهم کرد. راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان، اعطای بورسیه‌های تحصیلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا از دیگر برنامه‌هایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در راستای بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.

ایرانسل همچنین در چهار سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل بر جامعه ایران و مروری کوتاه بر تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت شاخص‌های پایداری کسب‌وکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخص‌ها در موضوع «کسب‌وکار مسئولانه» به شمار می‌رود.