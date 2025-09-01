معاون رئیس جمهور از محیط بانی دلبر شاهرود بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیش از ظهر دوشنبه در رأس هیئتی وارد زیستکره توران در شهرستان شاهرود شد تا از نزدیک در جریان روند اداره این منطقه حفاظت شده قرار بگیرد.

او در ادامه سفر دو روزه خود به استان سمنان لحظاتی قبل از پاسگاه محیط‌بانی دلبر در منطقه توران شهرستان شاهرود بازدید کرد.

انصاری همچنین به منطقه حفاظت گورخر آسیایی و همچنین یوزپلنگ ایرانی نیز رفت تا از نزدیک در جریان روند نگهداری این دو گونه نادر جانوری قرار بگیرد. هم اکنون ۴ یوزپلنگ در این منطقه تحت حفاظت قرار دارند.

پیش از این بازدید همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از پروژه ایمن سازی کوریدور تردد یوزپلنگ در میاندشت شهرستان میامی بازدید کرد.

انصاری قرار است فردا در جمع سازمان‌های مردم نهاد و فعالان محیط زیستی شهرستان شاهرخ سخنرانی کند همچنین او به شورای اداری شهرستان شاهرود نیز خواهد رفت.