به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند بلند «بال‌های آوازخوان» به نویسندگی و کارگردانی هیمن خالدی، به بخش مسابقه مستند سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان راه یافت و نخستین نمایش جهانی خود را در این رویداد سینمایی تجربه خواهد کرد.

این اثر، نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند هیمن خالدی است و با روایتی موازی و درهم‌تنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آنها با مسئله مهاجرت را به تصویر می‌کشد. لوکیشن فیلم، روستای دره‌تفی در مریوان کردستان است؛ جایی که انسان‌ها و لک‌لک‌ها در همزیستی‌ای کم‌نظیر زندگی می‌کنند.

در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که هم‌زمان از شوهر صدساله‌اش و لک‌لکی زخمی مراقبت می‌کند، در حالی‌که دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است. «بال‌های آوازخوان» تلاشی‌ است برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویه‌ای همدلانه و انسانی.

مراحل پژوهش، تولید و پس‌تولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.

تهیه‌کنندگان این فیلم سرگل مرادی، اینا تدژوا و زینا برویان هستند و اثر به‌صورت مشترک توسط ایران، گرجستان و بلژیک تولید شده است.

عوامل فیلم عبارتند از مشاور هنری و ناظر پروژه: لقمان سخنور، فیلم‌بردار: وریا عبدیانی، صدابرداران: مهدی یگانه، ارسطو مفاخری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: صادق امیدبخش، طراحی صحنه: حمیده رسولی، مدیر تولید: ساکو ابراهیمی، تدوین: لقمان سخنور، صداگذاری: بهمن اردلان، موسیقی: ستار اورکی، طراحی پوستر: شعیب مکتبداری، مشاور رسانه‌ای: گلاویژ نادری.