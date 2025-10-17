سوییس ویزای مستندساز ایرانی و عواملش را صادر نکرد؛ انگلیس هم مجوز نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سفارت سوییس در حالی از صدور ویزا برای هیمن خالدی کارگردان «بال‌های آوازخوان» خودداری کرد که او ۲ هفته پیش موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند بخش آسیا از جشنواره فیلم بوسان شده بود.

در نتیجه امتناع سفارت سوییس از صدور ویزا، «بال‌های آوازخوان» که تنها مستندی بود که از ایران در این جشنواره حضور داشت، بدون حضور هیچ یک از عوامل به نمایش درآمد.

همچنین تاخیر در بررسی پرونده کارگردان برای صدور ویزای انگلستان باعث کنسل شدن پرونده ویزای این کشور شد.

سفارت سوییس دلیل صادر نکردن ویزا را به سفر خالدی و همسرش به عنوان تهیه‌کننده و احتمال عدم بازگشت آنها به کشور مرتبط کرده بود، درحالی که این زوج ۲ فرزند زیر سه سال خود را به همراه نداشتند و اقامت در سوییس یا هر کشور دیگر بدون فرزندان نه تنها برای این زوج بلکه برای هیچ خانواده‌ای امکان‌پذیر نیست.

هفته گذشته هم هیمن خالدی با سفر به ترکیه درخواست صدور ویزای فوری با پرداخت هزینه اضافی برای شرکت در جشنواره فیلم لندن را داشت که این ویزا از سوی سفارت این کشور هم صادر نشد و او امکان حضور در این جشنواره را هم پیدا نکرد.

«بال‌های آوازخوان» در بخش مسابقه مستند گریرسون در جشنواره فیلم لندن که یکی از مهم‌ترین و معتبرترین بخش‌های رقابتی این جشنواره است، شرکت داشت. این بخش به افتخار جان گریرسون مستندساز پیشگام اسکاتلندی و پدر مستند مدرن، نام‌گذاری شده است و جایزه‌ای با عنوان Grierson Award به بهترین مستند بلند اهدا می‌کند.