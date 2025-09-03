قصه یک خبر خوش که به «تراژدی» ختم شد؛ مسئولان این گزارش را بخوانند!

خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ رویای برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان یکی از مهم ترین اتفاقات و رویدادهای این روزهای کشورمان بود که به واسطه یکی از ایده‌ها و آرزوهای این خواننده خوش نام موسیقی که از چندین سال قبل توسط وی مطرح شده بود، می رفت تا روز جمعه چهاردهم شهریور در برج آزادی تهران محقق شود. خبری که روز دهم شهریور با برگزاری یک نشست خبری در بانک صادرات ایران جایی که این خواننده مدتی است فعالیت هایش را با این مجموعه به منصه تولید و اجرا می رساند، به طور رسمی اعلام و منجر به این شد که موجی از واکنش های مثبت و منفی را در پی داشته باشد.

واکنش هایی که برخی از آنها به واسطه حب و بغض های همیشگی برخی از خارج نشینان که همواره در تلاش هستند تا به محض دریافت فرصت های رسانه ای، برای پاره کردن طناب مستحکم وحدت و وفاق ملی ایرانیان از هیچ تلاشی فروگذار نکنند، موجب شد تا این مخالف خوانی ها پررنگ تر از همیشه شود. انتقاد نسبت به برگزاری این کنسرت در داخل کشور هم توسط برخی از افراد دامن زده شد و شرایط بسیار پرفشاری را برای یکی از بهترین خوانندگان ایران فراهم کرد. اتفاقاتی که اگرچه موجب نشد تا همایون شجریان خود را از گردونه تصمیم مهمی که گرفته بود خارج کند اما طبیعتا موجب انعکاس مطالبی شد که در شان جایگاه و شخصیت حرفه ای وی نبود.

البته که در این میان بسیاری از اقشار جامعه که طی این چند ماه پس از دفاع ۱۲ روزه ایران در برابر رژیم صهیونیستی، طعم خوش وفاق و هم دلی را به معنای واقعی کلمه حس کرده بودند نسبت به مخالف‌خوان های همیشگی واکنش نشان دادند که باعث شد نه تنها این تصمیم، همایون را تحت تاثیر افکار منفی قرار ندهد بلکه موجب شد که وی در برگزاری کنسرتی که رویایش را در سر داشت، اصرار بورزد. مسیری که علیرضا قربانی یکی دیگر از خوانندگان پرطرفدار کشورمان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ آن را در همین برج آزادی تهران با مجموعه کنسرت های «با من بخوان» تجربه کرد و اتفاقا نه تنها مشکلی پیش نیامد، بلکه در دورانی که مردم شهرهای مختلف کشور درگیر دوران کرونایی و پساکرونایی بودند توانست به سهم خود حال آدم های آن روزگار را بهبود ببخشد.

موقعیتی که طبیعتا با این دوران قابل مقایسه نیست اما به هر حال تبدیل به تجربه ارزشمندی شد که می توانست در صورت استمرار و برنامه ریزی منظم تر، به شکلی کارامدتر ادامه یابد و فضایی را فراهم کند که اینگونه بعد از اعلام کنسرت رایگان همایون شجریان - که همه می دانند برایش چه هزینه های سنگینی در پی داشته است - شاهد تولد التهابات مختلف، آن هم در دورانی که نیاز به هم دلی و وفاق داریم، نباشیم.

اما این تازه آغاز یک قصه پرغصه بود و اگر شاهد وحدت رویه، برنامه ریزی و تعامل بهتر دستگاه های مختلف اجرایی کشور به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهرداری تهران و دیگر دستگاه های کشور بودیم، می توانستیم ساعت ۲۲ روز جمعه چهاردهم شهریور ۱۴۰۴ شاهد یکی از باشکوه ترین و مهم ترین رویدادهای موسیقی کشور در راستای افزایش نشاط اجتماعی و تاب آوری جامعه در برابر بحران های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و البته دوران پس از دفاع ۱۲ روزه باشیم.

حواشی و ناهماهنگی ها باعث شد همایون شجریان تنها ۲ روز پس از برگزاری نشست رسانه‌ای اش در روز دهم شهریور و چند ساعت بعد از انتشار پستی با محتوای «حفظ انسجام و پرهیز از قضاوت‌های نابه‌جا»، از لغو این کنسرت مهم خبر دهد.

به نظر می رسد باید برای واکاوی دلایل لغو این کنسرت و اینکه چه مجموعه یا مجموعه هایی موجب بروز چنین اتفاق ناگواری شدند تا کنسرت بسیار مهم همایون شجریان با چنین وضعیتی روبه‌رو شود، رجعتی به برخی اقدامات و رویدادهای مرتبط با آن داشته باشیم. البته با این ملاحظه که تجربه موفق برگزاری کنسرت های خیابانی در روزهای منتهی به جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در تهران مقدمه بسیار خوب و مناسبی برای برگزاری کنسرت یا کنسرت های بزرگ تری بود که ای کاش با همایون شجریان و آغاز هفته وحدت ادامه می یافت تا شهروندان تهرانی از آنچه در این روزگار می گذرانند ولو با شنیدن ۲ ساعت موسیقی فراغت پیدا کنند.

قصه برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان در برج آزادی تهران از اینجا شروع می شود که روز نهم شهریور (پنج روز قبل از برگزاری کنسرت) معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مکاتبه دیر هنگامی که با معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور داشت از تصمیم و برنامه ریزی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ادامه برگزاری فصل جدید اجرای برنامه های هنری در معابر، میادین و خیابان ها با هدف التیام بخشی، افزایش وفاق ملی و هم دلی، اهمیت نشاط اجتماعی و حفظ انسجام ملی که مورد توجه مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان و مجموعه های عالی رتبه کشور پس از ایام جنگ ۱۲ روزه بود خبر داده و به اجرای برنامه های زنده موسیقایی اشاره می کند.

نامه‌ای که تصویر آن رسانه ای شده و در ابتدای فهرست هنرمندان پیشنهادی برای برگزاری کنسرت، نام همایون شجریان برای اجرای برنامه در روز چهاردهم شهریور به میزبانی برج آزادی دیده می شود. در این نامه از معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور درخواست شده تا نسبت به «هماهنگی» و انجام «مکاتبات لازم» با سازمان ها و ادارات استانداری، شهرداری، فراجا، اورژانس، آتش نشانی، پلیس راهور و دیگر دستگاه های مرتبط جهت همکاری کامل برای اجرای برنامه ها و تامین اقلام مورد نیاز از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات نور، صدا، پایه جهت انتقال کابل های برق، روشنایی محیطی، نرده های حائل، سرویس بهداشتی سیار و اقدامات مشابه ابلاغ های لازم انجام شود.

فارغ از زمان ارسال این نامه باید از سوی معاونت امور هنری و همچنین معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مشخص شود که چه پاسخ و واکنشی را برای ادامه ماجرا در پی داشته اند چرا که همین موضوع می تواند به بخشی از ابهاماتی که پس از ماجرای لغو کنسرت همایون شجریان مطرح شده، پاسخ دهد. اینکه آیا این نامه نباید توسط معاونت امور هنری چند روز زودتر به وزارت کشور ارسال می شد؟ آیا معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور بعد از نامه روز نهم شهریور معاونت امور هنری، نامه دیگری را به شهرداری تهران ارسال کرده است؟ آیا نظر به اهمیت این موضوع معاونت امور هنری در همین چند روز پیگیری های لازم را برای دریافت پاسخ از سوی وزارت کشور برای اجرای مواردی که در نامه اشاره شده، داشته است؟ آیا بر اساس آنچه قوانین و مقررات مکاتبات اداری می‌نامیم، لازم بود نامه دیگری هم از سوی معاونت امور هنری وزارت ارشاد مستقیما به شهرداری تهران ارسال می شد یا نه این معاونت عمران وزارت کشور بوده که می بایست پیگیر چنین اموری باشد؟

دقیقا یک روز بعد از ارسال این نامه است که همایون شجریان عصر روز دوشنبه دهم شهریور با برگزاری یک نشست خبری از برگزاری کنسرت رایگان خود خبر می دهد و اعلام می کند که این کنسرت جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۲۲ در میدان آزادی برگزار خواهد شد و قطعاتی که در این کنسرت اجرا خواهد کرد عمدتاً از قطعات کنسرت اخیرش خواهد بود و کنسرت با قطعه «دیار عاشقی‌هایم» شروع و با «مرغ سحر» تمام می‌شود.

شجریان در مورد اینکه آیا این کنسرت ادامه‌دار خواهد بود، عنوان کرد: این کنسرت فعلاً یک شب خواهد بود اما می‌دانم که قرار است توسط دیگر هنرمندان ادامه پیدا کند. اینکه چه سازوکاری باید داشته باشیم، از همه مهمتر است اما قرار است کنسرت من بدون هیچ منع و چارچوبی اجرا شود. البته قرار نبود کنسرت را در فضایی خاص بگذاریم اما چون ممکن است شلوغی و ازدحام ایجاد شود، قرار گذاشتیم جایی باشد که ازدحام مشکلی به وجود نیاورد. تصور دقیقی از میزان جمعیتی که حضور پیدا می‌کنند، نداریم اما امیدواریم تمهیدات خوبی باشد که خاطره خوبی را رقم بزند.

این خواننده اتفاقا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اینکه چرا کنسرتش در استادیوم آزادی برگزار نشد، توضیح داد: مقدماتش میسر نشد اما فکر می‌کنم کنسرتم در میدان آزادی، قدم آغازین است. در این اجرا هیچ چارچوبی نداریم مگر اینکه ازدحام قابل پیش‌بینی نباشد. تمام دستگاه‌هایی که برای امنیت یا بهتر برگزار شدن کنسرت، باید هماهنگ شوند، چراغ سبز را نشان داده‌اند و امیدوارم در عمل نتیجه همین باشد که دوست داشتیم باشد. امیدوارم این کنسرت، آغاز جریانی باشد که با هنرمندان دیگر و من ادامه پیدا کند.

خبری شدن برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان تبدیل به یک بمب خبری شد و تنها چند دقیقه بعد از خبر رسمی برگزاری این اجرای زنده، گروه ها، افراد و مجموعه های مختلف با انبوهی از نوشته ها، توییت ها و پست های متعدد نسبت به برگزاری این کنسرت واکنش های منفی و مثبت زیادی نشان دادند که موجب شد همایون شجریان روز سه شنبه یازدهم شهریور با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی اش که او را خندان سوار برموتورسیکلت شخصی اش دور میدان آزادی نشان می داد، بنویسد: «این اجرا خواسته‌ای بود که سال‌ها در دل داشتم و بارها بر زبان آورده بودم. امروز که امکان تحقق آن فراهم شده، بر خود وظیفه می‌دانم به عهد و آرزوی دیرینه‌ام پایبند بمانم و این برنامه را برای مردم و شهرم برگزار کنم. پس از انتشار این خبر، سیل محبت و همراهی شما مرا سرشار از شکر و سپاس کرد. در عین حال می‌دانم برخی نیز از این اتفاق خرسند نبودند.

زندگی هر روز در جریان است؛ چه با شادی و چه با غم. با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش. کنسرت‌ها و تئاترها در سالن‌های شهر و چه بسا در خیابان برپا می‌شوند، کسبه به کار مشغولند، معلمان و دانش آموزان به کلاس می‌روند، تولیدکنندگان و کارگران در حال فعالیتند، دید و بازدیدها و سفرها ادامه دارد. همه این‌ها در دل مشکلاتی رخ می‌دهد که بر کسی پوشیده نیست: فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های اجتماعی و بیم‌های بزرگ‌تر از آینده‌ای نامعلوم. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که ما در شرایطی دشوار زندگی می‌کنیم.

اما درست در همین بستر سختی‌ها و دل دشواری هاست که امید و زندگی معنا می‌یابد و موسیقی می‌تواند لحظه‌ای آرامش، همدلی و امید بیافریند. واقعیت این است که امروز «زندگی عادی ما، همان زندگی غیرعادی ماست». شاید حتی یک روز روشن و بی‌دغدغه، برای ما اتفاقی غیرعادی محسوب شود. من بر این باورم که موسیقی، لحظه‌ای برای آرامش و پیوند دل‌هاست، نه ابزاری برای عادی‌نمایی یا انکار رنج‌ها.

پس لطفاً این برنامه را با تحلیل‌ها و قضاوت‌ها گره نزنیم. این اجرا نه تلاشی برای پوشاندن مشکلات، بلکه تلاشی برای بخشیدن لحظه‌ای حال خوش به مردمی است که سزاوار شادی‌اند. باور دارم که این خواسته کوچک، حقی طبیعی برای همه ماست. ما زاده و پرورده نسلی هستیم که گفتند غم‌های بزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل باید کرد».

حالا حضور همایون شجریان در کنسرت میدان آزادی خیلی پراهمیت تر از چند روز گذشته شده و این اتفاق را به صدر رویدادهای خبری این روزهای کشور آورده است. مسیری که نشان از تعهد راستین او به مردم و جایگاهش به عنوان خواننده ای دارد که واقعا پای کار است و به دور از معادلات سیاسی این گروه و آن گروه یا این جناح و آن جناح تلاش دارد تا با تمام ظرفیت های هنری اش هنرمندی برای ایجاد نشاط اجتماعی، هم دلی و امید برای ایرانیان باشد.

موقعیتی که به قول پیروز ارجمند آهنگساز و کارشناس موسیقی می رفت تا آغازگر یک جریان و روندی مثبت برای انتقال آرامش به جامعه باشد اما به یکباره تغییر مسیر داد و در حالی که بسیاری از شهروندان خود را برای حضور در این کنسرت آماده می کردند، با شوک جدیدی مواجه شدند. «کنسرت رایگان همایون شجریان لغو شد».

همایون شجریان ظهر روز دوازدهم شهریور در پستی جدید که غروب برج آزادی را نشان می داد، با قطعه شعری پر معنا با این مضمون که «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» نوشت: «عزیزان، اون چیزی که حدس می‌زدم آخر سر همون شد. تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه ورود نگرفته و به نظر میاد که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. جلسات و بررسی‌هایی که این چند روزه انجام شده کاری ست که می‌بایست قبل از موافقت با درخواست ما در دو ماه گذشته انجام می‌شد. به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت. از همه عزیزانی که برای این آرزوی محال من زحمت بسیار کشیدند، سپاسگزارم».

همین نوشته کافی بود تا بمب خبری دیگری فضای رسانه ای و مجازی را منفجر کند و موجب تولد واکنش های مثبت و منفی دیگری از سوی کاربران، کارشناسان و مخاطبان جامعه هدف این کنسرت شود. موقعیتی که به دلیل برخی از اظهارات ضد و نقیض درباره مقصران اصلی لغو کنسرت، کار را به حیاط هیئت دولت کشاند و موجب شد علیرضا زاکانی شهردار تهران، نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد.

شهردار تهران در این باره گفت: موضوع کنسرت رایگان آقای شجریان در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا آرا خود را اعلام کردند. نهایتاً تصمیم بر این شد که کنسرت در ورزشگاه آزادی برگزار شود. بر اساس آنچه در هیئت دولت به تصویب رسید، مقرر شد کنسرت همایون شجریان در همان زمانی که پیش از این اعلام شده بود، در ورزشگاه آزادی برگزار شود. البته اعضای هیئت دولت از برگزاری کنسرت و اجرای این هنرمند استقبال کردند اما تصمیم بر این شد که در فضای ورزشگاه برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری دخالتی در لغو این کنسرت در میدان آزادی داشته است یا خیر، تاکید کرد: خیر؛ چنین چیزی وجود ندارد.

شهردار تهران درباره واکنش همایون شجریان به این موضوع و اعلام لغو کنسرت از سوی این هنرمند عنوان کرد: بنده آخرین تصمیمی را که هیئت دولت در این زمینه گرفت، اعلام کردم و از اینکه پس از آن اتفاقی افتاده یا خیر، اطلاعی ندارم.

زاکانی درباره ادعای ابلاغ وظایف شهرداری توسط شورای تأمین از ابتدای هفته و درخواست شهرداری از مجریان کنسرت برای گنجاندن لوگوی شهرداری گفت: هر ۲ این فرمایشات خلاف است. موضوع کنسرت را ۲ روز قبل اعلام کردند و دیروز مجموعه شورای تامین نه، کمیته زیرمجموعه معاونت امنیتی تشکیل جلسه داده بود و آنجا همه دستگاه‌ها به خاطر اضطرار زمانی که وجود داشت بدون استثنا مخالفت کرده و گفته بودند اصلاً امکان برگزاری‌اش وجود ندارد. آنجا نکاتی را نوشته بودند که به هر حال هر دستگاهی چه اقداماتی را باید انجام دهد که همه دستگاه‌ها اظهار کرده بودند که اصلاً نمی‌توانند این کارها را انجام دهند، یکی از آن مجموعه‌ها شهرداری بود که گفتند برای انجام کار نیاز به زمان دارد.

البته که درباره برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی که شهردار تهران در بخشی از این مصاحبه به آن اشاره داشت هم اما و اگرهای زیادی مطرح است، چرا که هنوز مشخص نیست آیا اصلا همایون شجریان موافق برگزاری این کنسرت در ورزشگاه آزادی هست یا نه؟ آیا حالا که نام ورزشگاه آزادی به میان آمده، مشخص شده آنچه در صورت توافق انجام می شود مشمول استادیوم ۱۰۰ هزار نفری است یا استادیوم سرپوشیده ۱۲ هزار نفری که همه می دانند با چه معایب و نقصان های متعددی به لحاظ عمرانی و فنی مواجه است؟ آیا اساسا وزارت ورزش می تواند در این ایام که استادیوم آزادی هنوز برای بهره برداری آماده نشده آنجا را در اختیار برگزاری کنسرت آن هم با این حجم از مخاطب قرار دهد؟ اینها و بسیاری از پرسش های دیگر مواردی هستند که پس از ماجرای لغو کنسرت رایگان همایون شجریان مطرح شده است.

و این پایانی تلخ برای یکی از بهترین خبرهای موسیقی کشورمان بود که با یک تراژدی محض به پایان رسید و باعث شد که ماجرای برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان به واسطه برخی کم توجهی ها و کم کاری ها از سوی مراجع مربوطه برای پیگیری و اجرای این کنسرت، فعلا به خاطره ها بپیوندد.

ای کاش از همان روزی که موضوع برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی هنری برای ایجاد نشاط اجتماعی در عالی ترین مراجع تصمیم گیرنده مورد موافقت قرار گرفت، نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری آن با وزارت کشور پیگیری و مکاتبه می کردند تا مانعی برای برگزار نشدن این کنسرت وجود نداشته باشد. این اتفاقات سبب شد همایون شجریان فعلا عطای برگزاری کنسرت رایگان در کشورش را به لقایش ببخشد و این بار در روندی غم انگیز میزبان مخاطبانش در کنسرتی تقریبا رایگان باشد که میزبانی آن در دوبی انجام می شود.

تا لحظه مخابره این گزارش و علیرغم وعده های داده شده از سوی برخی از مسئولان، برگزاری این کنسرت به خاطره ها پیوسته تا جامعه ایرانی و البته مجموعه مدیریتی کشور به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهایی که با این برنامه در ارتباط بودند، یک فرصت بسیار مغتنم برای افزایش نسبی تاب آوری ناشی از مشکلات، نشاط اجتماعی، آرامش و ایجاد هم دلی را به طور کامل از دست بدهند. اتفاقی که مجموعه های مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله معاونت امور هنری یا دفتر موسیقی باز هم تا لحظه مخابره این گزارش واکنشی برای آن نداشته اند.

به هر حال مسلم است که از زمان تصویب برگزاری برنامه های فرهنگی هنری برای تقویت روحیه همدلی و نشاط اجتماعی مدتی می گذرد و اگر پیگیری زودتری از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد با نهادهای مرتبط با این برنامه ها انجام می شد، می توانستیم در روزهای پیش رو شاهد اتفاقات خوبی در عرصه برگزاری کنسرت های خیابانی باشیم. موضوعی که اگرچه فعلا به سرنوشت تلخی دچار شده، اما تجربه برگزاری کنسرت های زمان جنگ ۱۲ روزه نشان می دهد در صورت یک وحدت رویه، هماهنگی مناسب و تعامل دقیق تر بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهاد طراح این پروژه و شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین بازوی اجرایی چنین برنامه هایی می توانیم شاهد اتفاقات بهتری در این زمینه باشیم.