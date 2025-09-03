تقدیر معاون فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری کنسرت شجریان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص فراهم کردن مقدمات لازم و در خور شأن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری کنسرت مردمی همایون شجریان ابراز نگرانی کرد.

توکلی‌زاده نوشت: با توجه به اینکه تنها دو روز تا برگزاری کنسرت خیابانی باقی مانده، نگرانیم دوستان در وزارت ارشاد نتوانند مقدمات اجرایی لازم برای کنسرتی درخور شأن همایون شجریان را فراهم کنند.

در عین حال، کاری که ایشان انجام می‌دهد اقدامی بسیار ارزشمند و قابل‌توجه است و باید پشتیبان این حرکت باشیم.