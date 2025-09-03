  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۱

تقدیر معاون فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری کنسرت شجریان

تقدیر معاون فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری کنسرت شجریان

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی بر حمایت از اقدام ارزشمند همایون شجریان برای برگزاری کنسرت مردمی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص فراهم کردن مقدمات لازم و در خور شأن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری کنسرت مردمی همایون شجریان ابراز نگرانی کرد.

توکلی‌زاده نوشت: با توجه به اینکه تنها دو روز تا برگزاری کنسرت خیابانی باقی مانده، نگرانیم دوستان در وزارت ارشاد نتوانند مقدمات اجرایی لازم برای کنسرتی درخور شأن همایون شجریان را فراهم کنند.

در عین حال، کاری که ایشان انجام می‌دهد اقدامی بسیار ارزشمند و قابل‌توجه است و باید پشتیبان این حرکت باشیم.

تقدیر معاون فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری کنسرت شجریان

کد خبر 6578277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها