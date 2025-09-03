به گزارش خبرنگار مهر، همایون شجریان در پستی و در پی شایعه لغو کنسرتش درباره جزئیات لغو شدن این اجرا توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در یادداشتی نوشته است:

«عزیزان، اون چیزی که حدس می‌زدم آخر سر همون شد.

تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه ورود نگرفته و به نظر میاد که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد.

جلسات و بررسی‌هایی که این چند روزه انجام شده کاری ست که می‌بایست قبل از موافقت با درخواست ما در دو ماه گذشته انجام می‌شد.

به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت. از همه عزیزانی که برای این آرزوی محال من زحمت بسیار کشیدند، سپاسگزارم.

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درخت دوستی بر کی دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد

جانب حرمت فرو نگذاشتیم

گفته بودی کی ز دل بر می‌کنم

گفته خود دادی به ما دل، حافظا

ما محصل بر کسی نگماشتیم»