۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

جمع آوری ۹۶۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در هرمزگان

بندرعباس- رئیس سازمان اطلاعات انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و جمع آوری تعدادی از اتباع بیگانه غیرمجاز در راستای قرارگاه عملیاتی هجرت طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای ابلاغیه‌های فراجا و پاسخ به مطالبات مردمی با هدف مقابله با حضور و تردد غیرقانونی اتباع بیگانه در سطح استان، با رصد اطلاعاتی و فنی با محوریت سازمان اطلاعات انتظامی استان هرمزگان و با همکاری سایر یگانهای اجرایی فرماندهی انتظامی استان، به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی تعداد ۹۶۹ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز و فاقد مجوز اقامت که بصورت غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد استان شده بودند جمع آوری و هماهنگی لازم جهت طرد آنان از کشور انجام شده که در کمترین زمان ممکن به کشور خودشان بازگردانده خواهند شد.

این مسئول انتظامی استان با تاکید بر اجرای مستمر و مقتدرانه این طرح در جای جای استان، اظهار داشت: در این رابطه تعداد ۵ دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق و جابجایی اتباع غیر مجاز نیز توقیف و رانندگان خودروها جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مهدی بشارتی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان و عموم مردم فهیم و قدرشناس استان با سازمان انتظامی استان، از عموم شهروندان و کارفرمایان خواست: از به کارگیری و اسکان اتباع بیگانه غیر مجاز و فاقد مجوز اقامت خودداری و درصورت اطلاع از هر گونه جابجایی، اسکان و فعالیت اتباع بیگانه غیر مجاز در استان، در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

