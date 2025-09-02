جمع آوری ۹۶۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای ابلاغیه‌های فراجا و پاسخ به مطالبات مردمی با هدف مقابله با حضور و تردد غیرقانونی اتباع بیگانه در سطح استان، با رصد اطلاعاتی و فنی با محوریت سازمان اطلاعات انتظامی استان هرمزگان و با همکاری سایر یگانهای اجرایی فرماندهی انتظامی استان، به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی تعداد ۹۶۹ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز و فاقد مجوز اقامت که بصورت غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد استان شده بودند جمع آوری و هماهنگی لازم جهت طرد آنان از کشور انجام شده که در کمترین زمان ممکن به کشور خودشان بازگردانده خواهند شد.

این مسئول انتظامی استان با تاکید بر اجرای مستمر و مقتدرانه این طرح در جای جای استان، اظهار داشت: در این رابطه تعداد ۵ دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق و جابجایی اتباع غیر مجاز نیز توقیف و رانندگان خودروها جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مهدی بشارتی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان و عموم مردم فهیم و قدرشناس استان با سازمان انتظامی استان، از عموم شهروندان و کارفرمایان خواست: از به کارگیری و اسکان اتباع بیگانه غیر مجاز و فاقد مجوز اقامت خودداری و درصورت اطلاع از هر گونه جابجایی، اسکان و فعالیت اتباع بیگانه غیر مجاز در استان، در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.