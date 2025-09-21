۹۳۴ تبعه غیر مجاز در دامغان طرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان طرحهای انتظامی جمع آوری اتباع غیر مجاز که از جمله درخواستها و مطالبات مردمی بود را از ابتدای سال تاکنون اجرا کردند.
وی از اجرای طرحهای انتظامی و طرد ۹۳۴ تبعه غیر مجاز از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
فرمانده انتظامی دامغان در ادامه گفت: ۱۸ دستگاه خودرو و موتور سیکلت حامل اتباع توقیف و ۴ مورد جعل مدارک هویتی توسط آنان کشف شد.
عرب تصریح کرد: طرحهای پیشگیرانه، انتظامی و عملیاتی به صورت مستمر در راستای تأمین نظم و امنیت شهروندان در شهرستان دامغان اجرایی خواهد شد.
نظر شما