  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

۹۳۴ تبعه غیر مجاز در دامغان طرد شدند

۹۳۴ تبعه غیر مجاز در دامغان طرد شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از اجرای طرح‌های انتظامی و طرد ۹۳۴ تبعه غیر مجاز طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان طرح‌های انتظامی جمع آوری اتباع غیر مجاز که از جمله درخواست‌ها و مطالبات مردمی بود را از ابتدای سال تاکنون اجرا کردند.

وی از اجرای طرح‌های انتظامی و طرد ۹۳۴ تبعه غیر مجاز از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

فرمانده انتظامی دامغان در ادامه گفت: ۱۸ دستگاه خودرو و موتور سیکلت حامل اتباع توقیف و ۴ مورد جعل مدارک هویتی توسط آنان کشف شد.

عرب تصریح کرد: طرح‌های پیشگیرانه، انتظامی و عملیاتی به صورت مستمر در راستای تأمین نظم و امنیت شهروندان در شهرستان دامغان اجرایی خواهد شد.

کد خبر 6596397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها