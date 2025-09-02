دیدار روسای جمهور روسیه و چین در حاشیه اجلاس شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانوستی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و شیء جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین با یکدیگر دیدار کردند.

پوتین در این دیدار که با مشارکت شخصیت‌های سیاسی مغولستان و چین برگزار شد، تاکید کرد که مسکو با صداقت به دنبال گسترش مناسبات خود با مغولستان و چین است.

وی ادامه داد که روسیه و چین و مغولستان همسایگان خوبی برای یکدیگر هستند.

پوتین خاطرنشان کرد که این سه کشور در توجه به گسترش مناسبات سیاسی و بین‌المللی و انسانی به صورت مشترک اتفاق نظر دارند.

شیء جین پینگ نیز در این دیدار تاکید کرد که مشارکت رهبران روسیه و چین در مراسم‌های برگزار شده به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم به یک سنت دوستانه در مناسبات دوجانبه بین دو کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد که مناسبات بین روسیه و چین با وجود آزمون‌های متعدد، پابرجا باقی مانده و به الگویی برای مناسبات بین کشورها تبدیل شده است.

پینگ بر آمادگی چین برای همکاری با روسیه جهت پشتیبانی دو کشور از رشد و توسعه ملت‌ها و دفاع از عدالت جهانی تاکید کرد.