  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

حمله شبانه روسیه به غرب اوکراین با بیش از ۵۰۰ پهپاد و موشک

حمله شبانه روسیه به غرب اوکراین با بیش از ۵۰۰ پهپاد و موشک

نیروی هوایی اوکراین از حمله شبانه روسیه به این کشور با بیش از ۵۰۰ پهپاد و موشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، نیروی هوایی اوکراین می‌گوید که روسیه در شبانه‌روز گذشته با بیش از ۵۰۰ پهپاد و موشک به غرب اوکراین حمله کرده است.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه با شلیک ۵۰۲ پهپاد و ۲۴ موشک به غرب اوکراین حمله و پدافند هوایی این کشور ۴۳۰ پهپاد و ۲۱ موشک را سرنگون کرده است.

به گفته کی‌یف، ۶۹ پهپاد و سه موشکی که رهگیری و سرنگون نشدند، به ۱۴ نقطه اصابت کردند و همچنین در پی این حمله، جنگنده‌های ناتو در امتداد مرز لهستان به پرواز درآمدند.

مقامات اوکراین گفته‌اند که در پی این حمله انفجارهایی در مناطق غربی از جمله «لویو»، «ایوانو فرانکیفسک» و «لوتسک» رخ داده است. به گفته تیمور تکاچنکو، رئیس اداره نظامی کی‌یف، دست کم یکی از پهپادها در پایتخت اوکراین سقوط کرده است.

