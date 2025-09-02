سئول مدعی کشته شدن ۲ هزار سرباز کره شمالی در روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستانتایمز، «لی سئونگ کیون» قانونگذار کره جنوبی پس از جلسهای با سازمان اطلاعات ملی این کشور مدعی شد که حدود ۲ هزار تن از سربازانی که کره شمالی به منظور کمک به روسیه در جنگ این کشور علیه اوکراین به خط مقدم اعزام کرده بود، کشته شدهاند.
سازمان اطلاعات ملی سئول در ماه آوریل اعلام کرده بود که «تعداد سربازان کشتهشده کره شمالی در جنگ روسیه و اوکراین دست کم ۶۰۰ نفر است.» اما طبق ارزیابیهای جدید، این نهاد هماکنون مدعی کشته شدن حدود ۲ هزار سرباز کره شمالی شده است.
نهادهای اطلاعاتی غربی و کره جنوبی مدعی شدهاند که کره شمالی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ هزار سرباز به روسیه اعزام کرده که عمده آنها به منطقه کورسک اعزام شده و علاوه بر این، گلوله توپخانه، موشک و سامانههای موشکی دوربرد برای مسکو تامین کرده است.
به ادعای این قانونگذار کره جنوبی، سرویس اطلاعات ملی این کشور معتقد است که پیونگیانگ قصد داشته است تا ۶ هزار سرباز و مهندس نظامی به روسیه اعزام کند که یک هزار نفر از آنها هماکنون در روسیه مستقر هستند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اوایل امسال گفت که کره شمالی برای بازسازی منطقه کورسک، پیمانکار و مینروب به این منطقه اعزام خواهد کرد. کره شمالی اعزام نیرو به روسیه و کشته شدن تعدادی از آنها در جنگ روسیه و اوکراین را تایید کرده است.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از زمان تایید این خبر، با خانواده سربازان کشتهشده دیدار کرده و ضمن تسلیت، به آنها وعده حمایت داده است. روسیه و کره شمالی پارسال در جریان سفر نادر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به پیونگیانگ، توافق نظامی شامل بند دفاع متقابل را به امضا رساندند.
