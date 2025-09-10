جزئیات ورود پهپادهای روسی به لهستان و واکنش ورشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ارتش لهستان بامداد چهارشنبه از ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی لهستان خبر داد و اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور و متحدان ناتو را برای سرنگونی پهپادهای روسی به کار گرفته است. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که لهستان در حریم هوایی خود با پهپادهای روسیه درگیر میشود.
فرماندهی ارتش لهستان در بیانیهای اعلام کرد: در جریان حمله امروز روسیه به اهدافی در خاک اوکراین، حریم هوایی ما بارها توسط پهپادها نقض شد. عملیاتی برای شناسایی و خنثیسازی این اهداف در حال انجام است. از سلاح استفاده شده و نیروهای ارتش در جستجوی بقایای پهپاد سرنگونشده هستند.
فرماندهی ارتش لهستان اعلام کرد که عملیات نظامی همچنان ادامه دارد. این ارتش استانهای پودلاسکی، ماسوویان و لوبلین را مناطق پرخطر دانست و از مردم خواست در خانهها بمانند.
در ادامه بیانیه آمده است: فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان در حال رصد وضعیت است و نیروها و واحدهای تحت امر برای واکنش فوری در آمادگی کامل قرار دارند.
فرماندهی ارتش لهستان همچنین در بیانیه دیگری، ورود پهپادهای روسیه به آسمان لهستان را «نقض بیسابقه حریم هوایی» این کشور دانست.
ارتش لهستان همچنین اعلام کرد که «برخی از پهپادهایی که وارد آسمان لهستان شدند» سرنگون شدهاند.
به گزارش اداره هوانوردی فدرال آمریکا، لهستان همچنین چهار فرودگاه، از جمله فرودگاه اصلی شوپن در ورشو را تعطیل کرده است. اما مقامات لهستانی به طور رسمی بستن این فرودگاهها را تایید نکردهاند.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که فرودگاه ژشوف–یاسیونکا در جنوبشرقی لهستان، که بهعنوان مرکز انتقال مسافران و سلاح به اوکراین عمل میکند، از جمله فرودگاههایی بود که به طور موقت بسته شد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان اعلام کرد: عملیاتی در ارتباط با نقض مکرر حریم هوایی لهستان در حال انجام است. ارتش علیه این اهداف از سلاح استفاده کرده است. من در تماس دائم با رئیسجمهور و وزیر دفاع هستم و گزارش مستقیم را از فرمانده عملیاتی دریافت کردهام.
وی نقض حریم هوایی لهستان را اقدامی به شدت تحریک آمیز دانست.
به گزارش سیانان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در جریان تحولات لهستان قرار گرفته است.
نظر شما