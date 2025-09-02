ترامپ: از «پوتین» ناامید هستم؛ درباره غیبتم اخبار جعلی ساختند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که پس از غیبت یک هفتهای مقابل دوربینها ظاهر شد گفت: ما بهترین سیستم دفاعی جهان را که همان گنبد طلایی است میسازیم.
ترامپ گفت که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناامید است و برای کمک به مردم اوکراین کاری انجام خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که برنامه هستهای ایران را نابود کرده است.
ترامپ گزارشها درباره مرگش را جعلی دانست و این اخبار را جنون آمیز توصیف کرد.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که نگران تشکیل یک محور ضد آمریکایی، از جمله بین چین و روسیه، نیست.
وی افزود: فرماندهی فضایی بیشترین نقش را در اجرای دفاع موشکی گنبد طلایی ایفا خواهد کرد.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از جابجایی مقر فرماندهی فضایی ایالات متحده از کلرادو به هانتسویل آلاباما خبر داد.
وی گفت: من چیزهای احمقانه زیادی شنیدهام ولی خبر مرگ خودم را نشنیده بودم. من ۲ روز نباشم، میگویند اتفاقی برایم افتاده ولی بایدن هفتهها هم نبود، کسی سوالی نمیپرسید چون او کاری نمیکرد.
ترامپ گفت که آمریکا قبل از تأسیس نیروی فضاییاش در حال «باختن» به روسیه و چین بود.
ترامپ در ادامه ادعاهایش علیه ایران گفت: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به ویژه در هدف قرار دادن قابلیتهای هستهای ایران، فوقالعاده بود.
ترامپ گفت که ما یک قایق حامل مواد مخدر را در ونزوئلا غرق کردهایم و ویدئویی از غرق شدن قایق منتشر خواهد شد. این قایق از ونزوئلا خارج شده بود.
ترامپ گفت: کانادا میخواهد بخشی از گنبد طلایی باشد. امیدواریم بتوانیم با آنها مسائل را حل کنیم.
در حال تکمیل…
