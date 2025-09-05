پاسخ متفاوت کرملین به پرسشی درباره روابط پوتین و ترامپ!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز نسبت به اقدامات دونالد ترامپ، همتای آمریکاییاش، احساس مشابه و ناامیدی متقابلی دارد، گفت که پوتین قدردان ترامپ است!
پسکوف در حاشیه «مجمع اقتصادی شرق» گفت که پوتین از تلاشهای ترامپ در مسیر صلح و رویکرد سازندهاش سپاسگزار است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور روسیه نیز از همتای آمریکاییاش ناامید شده است، افزود: پوتین کاملاً قدردان تلاشهای ترامپ و ماهیت سازنده رابطه با رئیس جمهور آمریکاست.
ترامپ دوشنبه هفته گذشته پس از غیبتی بحثبرانگیز، مقابل دوربینها ظاهر شد و گفت که از پوتین ناامید است و برای کمک به مردم اوکراین کاری انجام خواهد داد.
او از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریاش در ژانویه و آغاز مذاکرات با روسیه به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین، بارها از این جمله درباره پوتین استفاده کرده است!
