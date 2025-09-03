  1. بین الملل
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

هگست: «مادورو» باید تصمیم بگیرد؛به دنبال درگیری با روسیه یا چین نیستیم

وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه ای اعلام کرد: تصمیم برای تغییر حکومت در ونزوئلا برعهده رئیس جمهور ترامپ است و ما کاملاً آماده این موضوع هستیم؛ مادورو باید تصمیماتی اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ دیروز با هدف قرار دادن یک کشتی در سواحل ونزوئلا، پیام روشنی به قاچاقچیان مواد مخدر فرستاد!

وزیر دفاع آمریکا در این باره اضافه کرد: تصمیم برای تغییر حکومت در ونزوئلا برعهده رئیس جمهور ترامپ است و ما کاملاً آماده این موضوع هستیم. حمله به ونزوئلا پایان کار نخواهد بود، بلکه فقط آغاز کار است. مادورو باید تصمیماتی در این باره اتخاذ کند.

«پیت هگست» در ادامه افزود: ایالات متحده به دنبال درگیری با روسیه یا چین نیست.

این در حالیست که دونالد ترامپ ساعاتی پیش در رسانه اجتماعی خود موسوم به Truth Social ادعا کرد: نیروهای نظامی ایالات متحده به دستور من حمله‌ای قاطع علیه عناصر شناسایی‌شده گروه تروریستی مواد مخدر «ترند دِ آراگوا» (TDA) در منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی (ساوتکام) انجام دادند.

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه «ترند دِ آراگوا» یک گروه تروریستی خارجی شناخته شده است که تحت کنترل نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا فعالیت می‌کند، مدعی شد: این سازمان مسئول قتل‌های جمعی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی در سراسر ایالات متحده و نیم‌کره غربی است. در نتیجه این حمله ۱۱ تروریست کشته شدند و هیچیک از نظامیان آمریکایی آسیب ندیدند.

