  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

ترامپ: بایدن یک حرام‌زاده خبیث است!

ترامپ: بایدن یک حرام‌زاده خبیث است!

رئیس جمهور آمریکا در ادامه حملات خود علیه رئیس جمهور سابق این کشور، وی را «حرام‌زاده» خطاب کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی‌بیست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر جو بایدن، رئیس جمهور سابق این کشور را در کانون حملات کلامی خود قرار داد و این بار او را «حرام‌زاده» خطاب کرد.

ترامپ پس از پرگویی درباره دستاوردهای ادعایی خود در یک ضیافت شام گفت: بایدن همیشه خبیث بود اما هرگز آدم باهوشی نبود. اگر به ۳۰، ۴۰ سال پیش برگردیم، (متوجه می‌شویم که) او آدم احمقی است.

وی بار دیگر گفته‌های قبلی خود را تکرار کرد و افزود: او همیشه یک خبیث حرام‌زاده بود. خب اوضاعش چطور پیش می‌رود؟ چندان خوب نیست. هر وقت خواستید برایش دلسوزی کنید، یادتان باشد که او آدم خوبی نیست.

رئیس جمهور آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه امسال، بارها به بایدن تاخته و تلاش کرده است تا او را مقصر بسیاری از موضوعات نشان دهد به طوری که وال‌استریت ژورنال در گزارشی به وی (ترامپ) هشدار داد که استراتژی «مقصر نشان دادن بایدن» دیگر برای او کارساز نخواهد بود. ترامپ در سال ۲۰۱۹ نیز بایدن را «کودن» و «با ضریب هوشی پایین» توصیف کرده بود.

کد خبر 6596419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها