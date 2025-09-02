ترامپ: شیکاگو، پایتخت قتل دنیا است!

  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

رئیس جمهور آمریکا در پیامی تأکید کرد: شیکاگو، پایتخت قتل دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال تأکید کرد: شیکاگو، پایتخت قتل دنیا است.

رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری در این ارتباط نوشت: آخر هفته حداقل ۵۴ نفر در شیکاگو مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، ۸ نفر کشته شدند. ۲ تا آخر هفته گذشته مشابه بودند. شیکاگو با اختلاف بدترین و خطرناک‌ترین شهر جهان است.

ترامپ اضافه کرد: «پریتزکر» («جی بی پریتزکر»، JB Pritzker فرماندار ایالت ایلینوی) به شدت به کمک نیاز دارد، او هنوز این را نمی‌داند. من مشکل جرم و جنایت را سریع حل خواهم کرد، درست همانطور که در واشنگتن دی‌سی انجام دادم. شیکاگو دوباره امن خواهد شد، و به زودی.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد قتل‌ها در پایتخت آمریکا تا اینجای سال بیش از ۱۰۰ فقره بوده است.

ترامپ می‌گوید که ارتش آمریکا هم‌اکنون آماده اعزام به هر شهر دیگر است حتی اگر فرماندار ایالت متبوع درخواستی برای کمک نداده باشد.

