کاروان نظامی ارتش اسرائیل وارد خاک سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع خبری گزارش دادند که کاروان جدید نظامی رژیم صهیونیستی متشکل از ۱۶ خودروی نظامی وارد مناطق جنوبی استان قنیطره سوریه شده است.

این منابع گفتند که ۱۶ خودروی نظامی اسرائیلی در حالی که پهپادها بر فراز آنها پرواز می‌کردند، به سمت روستای الاصبه در حومه قنیطره پیشروی کردند؛ همچنین نظامیان صهیونیست یک ایست بازرسی ایجاد کرده و خانه‌های غیرنظامیان را تفتیش کردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن ابو محمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه تاکنون، رژیم صهیونیستی بارها سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داده و بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است؛ این در حالی است که تلاش‌های جولانی برای توافق با رژیم صهیونیستی و واگذاری بخشی از خاک سوریه به این رژیم همچنان ادامه دارد.